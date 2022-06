Non solo top di gamma: vivo è al lavoro anche su X80 Lite 5G

Nonostante il debutto di vivo X80 Pro in Europa e in Italia, dopo pochissime ore si è cominciato a parlare dell'arrivo della versione Pro+ in patria e a livello Global. Una variante ancora più potente, il vero e proprio premium phone della gamma. Tuttavia potrebbe esserci spazio anche per un ipotetico “piccolo” della serie: l'azienda avrebbe in serbo anche il debutto di vivo X80 Lite, in arrivo insieme al fratellone maggiore.

vivo X80 Lite in arrivo nel mercato Global: che cosa sappiamo del piccolo della serie

Il mercato cinese ha visto protagonisti due modelli top della serie vivo X80 (qui trovate tutti i dettagli) mentre da noi è arrivata solo la versione Pro. Le cose potrebbero cambiare nel corso del mese di ottobre: secondo varie indiscrezioni potrebbe essere lanciato anche vivo X80 Pro+, addirittura per il mercato Global (quindi forse anche in Europa). Ad accompagnare il super flagship potrebbe esserci anche il piccolo vivo X80 Lite 5G, modello minore della famiglia.

Vale la pena notare che non ci sono dettagli in merito al design e alle specifiche; l'unico avvistamento arriva dal firmware, dove il terminale è stato avvistato con la sigla V2208. Ciò può voler dire che lo smartphone si trova ancora in una fase iniziale del ciclo di sviluppo; un dettaglio che rende ancora più plausibile l'ipotesi del lancio a ottobre, quindi nel quarto trimestre dell'anno.

Purtroppo si brancola nel buio e davvero non ci sono indizi: ovviamente diamo per scontato che il prezzo sarà più conveniente rispetto a quello dei fratelli maggiori e che farà a meno delle ottiche Zeiss.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il