Hype alle stelle? Scopri dove comprare Xiaomi Band 7, anche NFC (e con Coupon)!

Insieme alla serie Note 11T, il mercato cinese ha visto il debutto anche della nuova smartband della casa di Lei Jun. Un dispositivo attesissimo che in parte ha soddisfatto le aspettative e in parte le ha deluse. Quale che sia il vostro stato d'animo, se puntate alla nuova versione del fitness tracker più amato, ecco tutti i dettagli su dove comprare la Xiaomi Band 7, anche in versione NFC e con un occhio al risparmio!

Xiaomi Band 7 è qui, anche in versione NFC: ecco dove comprare il nuovo fitness tracker

Ma cosa cambia tra la precedente Band 6 e la nuova versione? Per prima cosa il display è più ampio del 25%: si tratta di un pannello AMOLED da 1.62″ e questa volta finalmente abbiamo il supporto all'Always-On Display. Abbiamo poi dei miglioramenti per quanto riguarda il monitoraggio dell'attività sportiva (con i parametri EPOC, Excess Postexercise Oxygen Consumption), è presente il rilevamento SpO2 H24 e ci sono i comandi vocali. Tuttavia quest'ultima funzione prevede l'utilizzo dell'assistente XiaoAI, solo in cinese e inglese (non sappiamo come cambierà questa feature al lancio internazionale). Abbiamo alcune novità interessanti, ma purtroppo chi chiedeva il GPS integrato resterà deluso. E ora passiamo a tutti i dettagli su dove comprare Xiaomi Band 7 e Band 7 NFC!

P.S. – Vi segnaliamo che la smartband è anche in italiano, quindi niente timori per la lingua!

Per tutti i dettagli sul nuovo fitness tracker del brand cinese date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

AliExpress

Modello CN e, come avvenuto già in precedenza, aggiornabile con altre lingue (oltre al cinese e inglese) tramite l'applicazione.

GizTop

Come potete leggere all'interno dei box si tratta delle versioni standard ed NFC, ovviamente China (quindi in cinese e inglese)

TradingShenzhen

In questo caso il modello è la versione standard (senza NFC), sempre con firmware cinese.

Banggood

Geekbuying

Lo store di Geekbuying indica questo modello come “Internazionale“, ma ci riserviamo il beneficio del dubbio in quanto non v'è certezza. In ogni caso, è presente una comoda spedizione dai magazzini in Europa.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova smartband.

