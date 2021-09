vivo Extended RAM 2.0 in Italia: rinnovata l’espansione di memoria virtuale

Uno dei trend più interessanti di questo 2021 è quello dell'espansione, seppur virtuale, della memoria RAM. Vari brand si sono adoperati per questo tipo di feature, come potete leggere qui, portando alcuni benefici importanti. Tra questi brand c'è anche vivo, che ha appena annunciato la nuova espansione virtuale (chiamata Extended RAM 2.0) anche per i modelli 2021 presentati in Italia.

vivo Extended RAM 2.0: ecco quali smartphone hanno ora 4 GB di espansione virtuale in più

1 di 2

Come funziona l'espansione di memoria virtuale? In soldoni, si prende una parte dello storage interno (ormai sempre più spesso parte da 128 GB) e lo si utilizza nel caso alla RAM, memoria volatile, servisse più spazio di acquisizione dati. vivo aveva già introdotto, per i modelli 2021, questa funzione ma era “solo” un'aggiunta di 3 GB. Da adesso, vivo X60 Pro, V21 5G e Y72 5G possono estendere la loro RAM fino a 4 GB in più.

Questo si traduce in 16 GB totali per X60 Pro, 12 GB per vivo Y72 (che debutta con l'espansione di memoria virtuale) e 12 GB anche per vivo V21. Questo non fa altro che accrescere il valore di questi smartphone, che rappresentano davvero un boost importante nel mercato italiano per vivo, essendo (seppur più limitata) una line up completamente in 5G.

Queste le parole in merito di Ettore Petrarca, Marketing and Retail Director di vivo Italia: “In vivo siamo costantemente impegnati nella ricerca di soluzioni che possono migliorare i nostri prodotti e superare le aspettative dei nostri utenti. Quest’ultima funzionalità risponde in maniera puntuale alle esigenze crescenti degli utenti in termini di performance in situazioni in cui, ad esempio, vi è la necessità di utilizzare più app contemporaneamente. Non ci siamo limitati ad aggiornare solo i top di gamma, ma abbiamo esteso questo aggiornamento anche ai prodotti di fascia media, permettendo così a un numero più elevato di utenti di migliorare la propria user-experience con i nostri smartphone“.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu