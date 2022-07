Recensione Trust GTX 980 Redex: il gaming in tutta comodità

Quando si sta alla scrivania, durante una sessione di gioco, una cosa facilita il tutto è sicuramente la comodità. La sedia più comoda, la tastiera meccanica e anche un mouse che sia ergonomico e facile da impugnare. Ed è di questo di cui si avvale il mouse da gaming wireless Trust GTX 980 Redex, che abbiamo provato per questa recensione: ma ci avrà convinti?

Recensione Trust GTX 980 Redex | Mouse gaming wireless

Contenuto della confezione

La confezione, molto colorata ed esemplificativa, del mouse Trust GTX 980 Redex in recensione è abbastanza semplice in termini di contenuto. Oltre al mouse infatti, abbiamo il cavo di carica Type-C e la manualistica. Il ricevitore del mouse è posto all'interno della scocca, come vedremo dopo.

Design e materiali

Molto ergonomico sin dal primo sguardo, il design del mouse Trust si presenta più semplice di alcuni modelli della stessa categoria, quindi più indicato per giocatori meno esperti che non hanno enormi pretese. I materiali sono prevalentemente in policarbonato, tranne ovviamente per i LED RGB ed il ricevitore USB.

Esperienza d'uso

Come si comporta il mouse gaming Trust GTX 980 Redex in recensione? Dobbiamo dire di aver trovato una certa comodità nell'usarlo alla nostra scrivania. La corsa è molto buona, è possibile regolarla fino a 10.000 DPI, non abbiamo trovato impuntamenti negli spostamenti ed in fase di gioco ci ha convinti, il che non è sempre facile con un modello wireless. Molto interessante la possibilità di settare praticamente tutte le funzioni che esso include.

Infatti, è possibile settare i 6 tasti presenti, regolare i colori dei LED RGB, ma anche la frequenza dei DPI. Inoltre, è possibile creare le varie connessioni tra DPI e colori delle luci, ma anche creare quattro profili diversi. Ma dove è possibile tutto questo? Ma ovviamente sull'applicazione per PC Trust. Unica situazione che potrebbe sembrarvi scomoda, magari se siete abituati a mouse più strutturati, potrebbe essere la tanta leggerezza, ma forse si va nel soggettivo.

Autonomia

Quanto dura la batteria del mouse Trust? Dobbiamo dirci soddisfatti di poterlo caricare in media una volta a settimana, senza dunque restare senza per molto tempo.

Recensione Trust GTX 980 Redex – Prezzo e conclusioni

Cosa traiamo, dunque, da questa recensione del mouse da gaming Trust? Ci riteniamo piuttosto soddisfatti di quanto ha offerto questo modello. Comodità, ergonomia, precisione sono tutti elementi che abbiamo trovato in questo modello, che potete acquistare su Amazon ad un prezzo intorno ai 40€. Chiaramente, è consigliato ad un utente meno esperto, mentre qualcuno più navigato potrebbe trovarlo un po' troppo semplice. Trovate il link all'acquisto qui in basso: se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

