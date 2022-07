Alldocube iPlay 40 5G ufficiale: il primo tablet low cost per le nuove reti

Siamo stati abituati, negli anni a tanti tablet low cost con connessione 4G che riuscivano a soddisfare un po' tutte le esigenze degli utenti senza pretese. Ma Alldocube, esperta del settore, ha voluto fare di più lanciando il nuovo iPlay 40 5G, il primo tablet del brand con nuova connettività ma anche il primo che potete acquistare ad un prezzo competitivo in offerta.

Alldocube iPlay 40 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e caratteristiche

Il nuovo Alldocube si presenta con un design abbastanza attuale per la categoria, con un look semplice e minimalista, che sta bene un po' su tutto. Il display, un'unità da 10.4″ IPS, trova un'ottima risoluzione WUXGA+ (2.000 x 1.200 pixel), che permette di ottenere il meglio dalla propria multimedialità e produttività.

Passando alle specifiche tecniche interne di Alldocube iPlay 40 5G, abbiamo un chipset Dimensity 720, dunque con modem con nuova connettività, a cui abbiniamo 6 GB RAM e 128 GB di storage espandibili. La batteria integrata è da 6.000 mAh con ricarica a 18W, che comporta dunque un'autonomia sufficiente. Presente anche un modulo fotocamera posteriore da 13 MP, mentre per la selfie camera è da 5 MP. Presente Bluetooth 5.1, Wi-Fi Dual-Band, GPS e Android 11 pressoché stock.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo tablet Alldocube iPlay 40 5G debutta in offerta con codice sconto sullo store di Banggood ad un prezzo davvero invitante per la categoria, rendendosi probabilmente il modello low cost più accessibile sul mercato.

