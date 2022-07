Huawei si scaglia contro Samsung e il ban USA

Sin da quando divenne una delle principali realtà del mondo degli smartphone, Huawei divenne una delle rivali più aggressive nei confronti di Samsung. Era il 2020 quando la compagnia cinese si proiettava come leader del settore, salendo al primo posto del mercato globale per la prima volta superando proprio la competitor sud coreana. Inutile dire, quindi, come il ban USA abbia fisiologicamente dato una mano a Samsung a riconquistarsi la prima posizione.

Per Huawei è Samsung quella che ha approfittato maggiormente del ban USA

Sono ormai passati più di 4 anni dal giorno in cui il governo Trump decise di inserirla nella famigerata lista nera, e da allora a Huawei non è andata propriamente bene. Nonostante continui a presentare smartphone, è progressivamente crollata nelle vendite, persino in quella Cina dove è sempre stata portata su un piedistallo in quanto campione nazionale. In tutto ciò, di tanto in tanto la dirigenza di Huawei torna a esporsi sull'argomento, come dimostra la mancanza di preoccupazione di essere uscita dalla top 5 globale.

A tal proposito, nelle scorse ore il patron Richard Yu ha rilasciato dichiarazioni decisamente al vetriolo sulla situazione post-ban, soprattutto in direzione di Samsung. Ecco quanto ha affermato: “se non fosse per la nostra soppressione da parte degli USA, i principali produttori mondiali di smartphone sarebbero Huawei e Apple“. Ma se questa potrebbe sembrare una critica velata senza farne esplicitamente il nome, prosegue così: “Altri sono piccoli produttori, inclusa Samsung, che potrebbe vendere principalmente in USA e Sud Corea“.

Dichiarazioni piuttosto aggressive da parte di Huawei, se si considera che il 2021 si è concluso con Samsung al primo posto su scala globale e con posizione nella lista dei modelli più venduti. È comunque interessante notare come la dipartita di Huawei non abbia avvantaggiato in maniera cospicua le vendite nella fascia alta di Samsung. Ma è anche vero che se Samsung è riuscita a ottenere il monopolio dei pieghevoli molto probabilmente è anche per l'assenza di Huawei in occidente.

