Redmi Buds 3 Pro a soli 38€: le true wireless ANC più economiche di Xiaomi!

Dopo il lancio in patria le cuffie TWS con ANC AirDots 3 Pro arrivano anche in versione Global e per l'occasione Xiaomi ha optato per un cambio di nome, ossia Redmi Buds 3 Pro. Siete in cerca delle migliori offerte dedicate ai nuovi auricolari di Redmi? Allora qui troverete i migliori sconti, sia per la versione internazionale che per quella China!

Aggiornamento 08/07: le cuffie TWS ANC di Redmi sono in sconto al miglior prezzo di sempre. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Redmi Buds 3 Pro: cuffie TWS con ANC, ricarica wireless e bassa latenza a prezzo super

In termini di stile e funzionalità ci troviamo alle prese con le medesime cuffie TWS presentate in Cina. Le Redmi Buds 3 Pro adottano un look in-ear ed arrivano con una custodia dalla forma a ciottolo; ogni auricolare ospita un driver dinamico da 9 mm. Eleganti, raffinate e arricchite da una colorazione nera molto chic, le cuffie TWS intrudono due grandi novità: la ricarica wireless e la cancellazione attiva del rumore ANC, fino a 35 dB. Su quest'ultimo punto il sito ufficiale Global di Xiaomi è alquanto ambiguo: in base a quanto si legge, solo gli smartphone Xiaomi e Redmi possono supportare le tre regolazioni per la cancellazione del rumore, le scene AI per regolare la profondità della cancellazione adattiva e la modalità doppia trasparenza.

Continuando in merito al resto delle caratteristiche, le Redmi Buds 3 Pro supportano la modalità a bassa latenza a 69 ms, il Bluetooth 5.2 e un'autonomia fino a 6 ore (28 ore contando la custodia). Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione!

Le Redmi Buds 3 Pro (Global), conosciute anche come Redmi Airbuds 3 Pro in versione cinese, sono disponibili in offerta con codice sconto su Goboo, con spedizione dall'Europa. Un'occasione decisamente ghiotta per portarvi a casa un paio di cuffie TWS in grado di regalare non poche soddisfazioni, al miglior prezzo di sempre. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il