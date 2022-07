vivo Y77 5G è ufficiale Global: ma è tutto diverso!

Qualche giorno fa l'abbiamo visto presentato in Cina con caratteristiche di ottimo livello ma vivo Y77 5G non ha perso tempo ed è ufficiale anche Global. L'unica differenza è che questo smartphone è totalmente diverso da quanto visto precedentemente, con specifiche al ribasso così come il prezzo.

vivo Y77 5G Global: tutte le differenze con il modello China

Design, display e specifiche tecniche

Il display dell'Y77 Global differisce da quello cinese per essere LCD e per avere un refresh rate standard rispetto ai 120 Hz dell'altro modello. Anche il design è abbastanza differente, visto che il bumper fotocamera è più ampio ma con una conformazione più “cheap” rispetto a quanto si vede nell'Y77 China.

Passando all'hardware, anche qui il chipset cambia volto ma rimane in MediaTek: infatti, invece che del Dimensity 930, è stato scelto un più comune Dimensity 810, a cui si abbinano 8 GB RAM e 256 GB storage, che resta invariato. La batteria rimane lo stesso modulo da 5.000 mAh ma la ricarica, che in Cina è a 80W, scende drasticamente a 18W, ridimensionando le aspettative. Lato fotocamera invece tutto rimane invariato, con doppio sensore 50 + 2 MP con macro. La selfie camera è poi da 16 MP.

Prezzo e disponibilità

vivo Y77 5G arriva nel mercato Global e lo fa partendo dalla Malesia, con un prezzo di circa 289€ (1.299 ringgit malesi), che è abbastanza inquadrato per il trend di mercato attuale. Il brand non ha comunicato se lo porterà anche in Europa, ma non si può escludere affatto.

