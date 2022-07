Xiaomi presenta la sua nuova IP Camera 360º: massima sicurezza a prezzo contenuto

Xiaomi 360º Home Security Camera 1080p 2i è il nuovo sistema di sorveglianza lanciato dal colosso cinese e che offre una serie di tecnologie e funzionalità molto interessanti ad un prezzo decisamente competitivo. Sveliamone tutti i dettagli e le caratteristiche.

Xiaomi 360º Home Security Camera 1080p 2i con rilevamento del movimento umano, chiamate bidirezionali e molto altro

Come si può facilmente intuire dal nome, Xiaomi 360º Home Security Camera 1080p 2i presenta una fotocamera da 2 MP che può registrare immagini FullHD, acquisendo una vista orizzontale fino a 360° e in verticale a 108°. Il nuovo sistema di sorveglianza Xiaomi implementa anche una serie di LED a infrarossi da 940 nm per garantire una visione notturna migliore e offrire immagini e video più nitidi rispetto al modello precedente.

Xiaomi 360º Home Security Camera 1080p 2i è dotata della nuova tecnologia di rilevamento del movimento umano basata su Intelligenza Artificiale. Questa, insieme a potenti algoritmi di deep learning, riesce a captare in modo più preciso e accurato il movimento umano ed evitare così falsi allarmi. Ad esempio, la telecamera di sorveglianza Xiaomi saprà distinguere tra una tenda svolazzante e il movimento di un uccello o di una persona.

Tra le altre caratteristiche troviamo il supporto per le chiamate bidirezionali con tanto di tecnologia di riduzione attiva del rumore per una esperienza più chiara; 64 GB di spazio di archiviazione e gestione delle immagini e delle informazioni tramite app Xiaomi Camera Viewer.

Xiaomi 360º Home Security Camera 1080p 2i è già disponibile in India al prezzo di 2.999 rupie, circa 37€ al cambio.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il