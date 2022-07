Moto RAZR 3, il display esterno sarà molto ampio? Lo suggerisce un wallpaper

Motorola ha idee sempre più interessanti in merito al suo prossimo flip phone Moto RAZR 3 e lo sta dimostrando. Da un teaser ufficiale infatti, apprendiamo novità non da poco sul display esterno dello smartphone pieghevole, che potrebbe essere abbastanza ampio.

Moto RAZR 3 avrà un orologio come Always-On Display: ma quanto sarà grande il display esterno?

A mostrare i nuovi dettagli del RAZR 3 è stato ancora il General Manager di Lenovo su Weibo, annunciando che il live wallpaper da lui postato, un orologio che riprende uno stile analogico, sarà proprio sul display esterno del nuovo smartphone a conchiglia.

Dunque, a parte annunciare sostanzialmente l'Always-On Display (sebbene non sia una novità), può aver dato indicazioni di quanto potrebbe essere ampio il pannello attivo quando lo smartphone è chiuso. Lo schermo del modello precedente, cioè RAZR 5G, aveva una diagonale da 2.7″, che non è affatto piccola, ma ora si può andare anche oltre, a quanto pare. Chissà che non si arrivi ai 3″ o anche oltre, ma le immagini live precedenti suggeriscono un upgrade minimo.

Questo sarebbe anche spinto sempre da un altro indizio che il brand ha dato, dichiarando che la batteria del Moto RAZR 3 sarà più capiente dei 2.800 mAh visti proprio sul vecchio smartphone. Insomma, pare proprio che Motorola voglia togliere ogni tipo di compromesso al suo flip phone, che si preannuncia un dispositivo che può fare la differenza nel settore.

