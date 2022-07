Moto RAZR 3: il brand annuncia vibrazione, audio e batteria migliorati

Seppur a piccoli passi, Moto RAZR 3, prossimo pieghevole di Motorola, inizia a configurarsi tra le varie specifiche tecniche. Stavolta è il brand ad annunciare le possibili caratteristiche del flip phone, parlando su tutto di vibrazione, audio e batteria.

Moto RAZR 3: motore vibrazione Asse-X, speaker stereo e batteria maggiorata

A parlare del pieghevole a conchiglia di Motorola ci pensa il General Manager della divisione Mobile di Lenovo, Chen Jin, chiedendo ai fan cosa ne pensassero dell'inserimento di un motore lineare della vibrazione su Asse-X e soprattutto di un doppio speaker stereo sul prossimo RAZR. In effetti, questo in termini di multimedialità e gaming permettere un salto di qualità non da poco.

A questo, egli aggiunge un'altra indiscrezione: ironicamente, si chiede chi abbia diffuso la “fake news” che la batteria del Moto RAZR 3 fosse ancora una volta da 2.800 mAh, quando in realtà potrebbe essere più alta. Senza troppi giri di parole, il dirigente potrebbe aver rivelato che avremo una batteria con capienza maggiorata rispetto al precedente.

In più, è da ricordare e aggiungere che RAZR 3 dovrebbe essere il primo smartphone pieghevole con Snapdragon 8+ Gen 1, come inteso proprio da un teaser ufficiale, ma soprattutto la propria comparsa in alcune immagini dal vivo, che ci mostrano un dispositivo con una certa continuità di stile. Insomma, la carne sul fuoco inizia ad essere consistente e dunque bisogna aspettarsi, nelle prossime settimane, novità abbastanza importanti relativamente a questo smartphone.

