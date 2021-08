Xiaomi 360° Security Camera e Xiaomi Home certificate in sicurezza

Tra le prerogative della tecnologia degli ultimi tempi c'è sicuramente la sicurezza e la privacy dell'utente. E non sono pochi i dispositivi e le applicazioni adibite a questo, come nel caso della Xiaomi 360° Home Security Camera e dell'applicazione Xiaomi Home, premiate da BSI con la certificazione Kitemark.

Xiaomi 360° Home Security Camera e Xiaomi Home: i motivi della certificazione di sicurezza Kitemark

Come si è arrivati quindi alla certificazione ottenuta da Xiaomi per i suoi prodotti? Per la videocamera di sorveglianza interna, abbiamo il riconoscimento come prodotto AIoT ideale per la sicurezza domestica, che con lo standard Kitemark assume tutto un altro valore.

Ma non solo dispositivi, anche l'applicazione di Xiaomi ha ottenuto l'importante riconoscimento Kitemark dalla British Standard Institution (BSI, appunto), grazie allo status di applicazione digitale sicura.

Con questa certificazione Xiaomi, proprietaria della piattaforma leader nell'ambito dell'AIoT consumer con oltre 351 milioni di dispositivi connessi e 49 milioni di utenti, afferma la conformità delle sue soluzioni alle migliori pratiche di sicurezza e raggiunge un altro traguardo nella protezione e la sicurezza delle informazioni e della privacy dei consumatori in tutti mercati in cui opera.

A parlare del riconoscimento è anche il Vice Presidente di Xiaomi e Presidente della commissione sicurezza del brand, Cui Baoqiu: “La 360° Home Security Camera e l'applicazione Xiaomi Home sono buoni esempi di come abbiamo implementato, nel concreto, il framework di sicurezza e privacy. Sulla base di test di sicurezza avanzati effettuati da BSI Lab, nonché di audit di sicurezza, l'ente ha verificato che le soluzioni collaudate fossero sviluppate nel rispetto dei più severi principi di sicurezza e privacy“.

A rafforzare il concetto ci ha pensato Frank Zhang, amministratore delegato BSI in Cina: “Siamo lieti di vedere che Xiaomi ha ottenuto le certificazioni Kitemark per la Xiaomi 360° Home Security Camera e l'applicazione Xiaomi Home poiché ha compiuto grandi sforzi per integrare lo standard di sicurezza internazionale nei suoi prodotti e costruire la fiducia con i consumatori. Ecco perché in BSI non vediamo l'ora di lavorare con Xiaomi in futuro e migliorare lo sviluppo dell'ecosistema IoT infondendo più elementi di fiducia tra marchi e consumatori“.

