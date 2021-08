Recensione JIMMY SmartFan JF41: funzionale ed elegante

Quella dei ventilatori smart (e non) pare essere l’ultima moda del momento proveniente dall’oriente. Xiaomi, infatti, servendosi anche dei suoi numerosi sub-brand ci ha mostrato diverse soluzioni adatte ad ogni ambiente e, sopratutto, ad ogni tasca. Oggi vi parleremo proprio di uno di questi prodotti proveniente da un brand molto vicino a Xiaomi. Stiamo parlando dello JIMMY Smart Fan JF41, un ventilatore che, nonostante abbia ben poco di Smart, si presta a molteplici modalità d’utilizzo.

Unboxing

JIMMY JF41 arriva in una confezione abbastanza piccola – trattandosi di un ventilatore – che presenta al suo interno lo stretto necessario. Troverete quindi il ventilatore (quasi) preassemblato, le immancabili istruizioni all’uso, alimentatore e telecomando per controllo remoto (con batterie incluse).

Assemblaggio

Comporre questo piccolo ventilatore di casa JIMMY sarà un gioco da ragazzi. Come accennato il prodotto è praticamente già assemblato, vi basterà far combaciare l’asta rigida alla piantana ed alla parte col motore ed il gioco è fatto. L’alimentazione avviene tramite un piccolo ingresso jack presente sulla base che purtroppo non presenta l’ingresso USB.

Design e materiali

Innegabile che uno dei punti di forza del JIMMY JF41 sia l’aspetto estetico. Il prodotto è infatti molto compatto e facile da riporre in ogni angolo e dona sicuramente un aspetto premium all’ambiente grazie all’utilizzo alternato di metallo e plastica, con tonalità argento spezzate dalla pala in policarbonato azzurro.

La sensazione, a prima vista ed anche dopo settimane di utilizzo, rimane quella di un prodotto costruito veramente bene e destinato a mantenere la sua robustezza nel tempo. Come già detto, poi, non è da sottovalutare il valore estetico: uno dei punti deboli dei ventilatori comuni, infatti, è proprio l’impossibilità di “mimetizzarsi” nell’ambiente. JIMMY JF41, invece, viste anche le dimensioni compatte non risulta essere un ingombro visivo, ne tantomeno materiale.

Funzionalità ed utilizzo

Abbiamo già chiarito che non si tratta di un prodotto Smart dal momento che è possibile controllarne le funzionalità soltanto dal piccolo telecomando ovale in confezione (tuttavia molto comodo). Non avremo quindi alcuna app a disposizione, ma poco male. Lo smart fan JIMMY JF41 può elargire un getto d’aria potente, in grado di tener fresco un ambiente di 20 mq anche in queste settimane di caldo torrido, e lo fa con il massimo della silenziosità (raggiunge un massimo di 30 db, contro una media di circa 50/60 db).

Niente app dunque, ma una serie di funzionalità comodissime. La prima, che mi ha sorpreso piacevolmente, è la possibilità di ruotare su sé stesso, quindi l’asta alla quale è agganciata il motore compie una rotazione di 360° orizzontalmente, mentre la scocca – dove risiede l’elica – può muoversi di circa 110° sulla sua verticale.

Andando avanti troviamo la possibilità di impostare l’intensità delle pale su 3 velocità, sia standard che nella modalità Natural Wind, che simula l’effetto del vento in spiaggia per intenderci. In ultimo, ma non per importanza, c’è il comodissimo Timer, settabile a 30 minuti, 2 ore e 4 ore: un vero toccasana per l’utilizzo notturno del prodotto.

Prezzo e conclusioni

JIMMY JF41 è un prodotto premium. Mettiamo le mani avanti perché il prezzo (trattandosi di un ventilatore) potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Stiamo parlando – infatti – di 149€, che diventano circa 100€ con l’offerta lampo presente sullo store ufficiale. Un costo decisamente sopra la media per un prodotto di questa categoria che, però, non mi sento di criticare. Come ripetuto più volte, infatti, la compattezza, la qualità costruttiva ed anche le proprietà estetiche di questo prodotto non sono comuni a molti suoi colleghi; insomma, acquistandolo vi ritroverete senza ombra di dubbio tra le mani un prodotto destinato a durare nei prossimi anni, decisamente un bene visto che – si sa – molto spesso i ventilatori ci accompagnano per una sola estate prima di abbandonarci.