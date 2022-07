vivo Y77 5G ufficiale: Dimensity 930, 80W e 120 Hz, serve altro?

Tra i vari mid-range che vivo accosta alla serie X arriva il nuovo Y77 5G. Il nuovo smartphone del brand si compone di specifiche tecniche quasi fuori categoria rispetto alla fascia a cui appartiene, con un prezzo tutto sommato competitivo.

vivo Y77 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Volendo partire dal design del nuovo Y77 5G, vivo ha fatto un cambio di passo proprio dallo stile dello smartphone. Sebbene non sia distantissimo da altri modelli del brand, trova comunque un bumper fotocamera Deco con alloggi per i sensori molto ampi, oltre ad avere colorazioni brillanti. Passando invece al display, la cosa inizia a farsi interessante: è presente infatti un AMOLED 120 Hz da 6.67″, difficile da trovare in questa categoria ma in generale in quella che è stata la serie Y fino ad oggi.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Come anticipato qualche settimana fa dal TENAA, il nuovo vivo Y77 5G si ritrova un chipset Dimensity a muovere il tutto ma non l'8100 previsto inizialmente, bensì un inedito Dimensity 930, andando quindi a segnare un debutto non da poco. Questo SoC è costituito da un processo TSMC 6 nm, con la seguente configurazione: 2x Cortex-A78 da 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 da 2,0 GHz e GPU IMG BXM-8-256. A questo, va aggiunto un unico taglio di memoria da 12/256 GB, cosa seriamente non da poco.

Lato batteria, la scelta è virata verso un modulo da 4.500 mAh, a cui si abbina una potente ricarica da 80W, che lo rende il vivo di fascia media con ricarica più veloce ad oggi. A questo, segue un comparto fotocamera con due sensori posteriori da 50 + 2 MP, mentre sul davanti abbiamo una selfie camera da 8 MP. Quanto al resto, abbiamo un sensore delle impronte laterale e soprattutto il jack per le cuffie, cosa ormai sempre più rara. Il software resterebbe Origin OS Ocean su Android 12.

vivo Y77 5G – Prezzo e disponibilità

vivo Y77 5G arriva dunque in Cina, al momento, collocandosi ad un prezzo di circa 290€ (1.999 yuan), che per quanto offre non è affatto male. Il dispositivo sarà relegato alla vendita offline, ma non è escluso che possa arrivare nel mercato Global, magari con un altro nome.

