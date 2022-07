Aspiranti musicisti, TheONE Air è la tastiera smart di Xiaomi perfetta per iniziare

Oggi possiamo dire che qualsiasi cosa ha una sua controparte intelligente o comunque mossa da IoT. Anche gli strumenti musicali non sono da meno, come la tastiera elettrica smart TheONE Air 61, da Xiaomi YouPin, una soluzione ideale per gli aspiranti musicisti e per i veterani: qui trovate le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto, e la spedizione dall'Europa è sempre un must.

Il design della TheONE Air 61 (ricordiamo, da Xiaomi YouPin) è sicuramente più ergonomico e slim rispetto alla tastiera smart TOK1, della stessa famiglia, ma anche le funzioni sono effettivamente più avanzate. I 61 tasti molto simili a quelli del pianoforte, così come la retroilluminazione, ma anche i 417 tipi di commutazione della melodia del tono possono essere regolati tramite applicazione dedicata.

Non manca una connessione Bluetooth per poter appoggiare tranquillamente un iPad o un tablet Android al fine di esercitarvi o suonare spartiti sempre dalle applicazioni supportate. Inoltre potrete imparare in modo semplice anche grazie all'aiuto dell'app dedicata: questa è scaricabile gratuitamente ed è pensata per i più piccoli e i neofiti. Inoltre il modello Air 61 non è solo una tastiera smart, ma diventa anche un pratico speaker grazie agli altoparlanti stereo da 10W. Insomma, un piccolo impianto audio, per non farvi mancare proprio nulla.

