Siamo spesso abituati a prodotti smart di ogni genere ma per lo più indossabili o per la casa o per vari usi nel tempo libero. Pochi, molto pochi sono strumenti musicali, come la tastiera elettrica smart TheONE TOK1, che va in offerta lampo su Banggood ad un prezzo molto interessante con spedizione da Europa gratis.

TheONE TOK1 è la tastiera smart che si crede pianoforte in offerta lampo su Banggood

Proprio come le storiche tastiere degli anni '80/'90, la tastiera elettrica smart TheONE TOK1 ricorda un piccolo pianoforte, con i suoi 61 tasti, ma anche il vano per poggiare ad esempio un tablet Android o un iPad, certificato MFi, così da poter suonare grazie all'app dedicata per imparare i segreti di questo bellissimo strumento.

Oltre alle proprie funzioni intelligenti, la tastiera smart TheONE ha un'entrata audio AUX, un'uscita AUX, un'entrata Microfono, un'entrata per il Pedale, entrata DC per l'alimentazione ed anche un'entrata USB. Completano il tutto quattro tasti come quello d'accensione ed il rocket del volume.

La tastiera musicale elettrica smart TheONE TOK1 va in offerta lampo su Banggood all'ottimo prezzo di 185.25 €, oltre alla spedizione da Europa gratis.

