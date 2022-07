Nothing per “l’ambiente”: Phone(1) senza caricatore nella confezione

Nothing Phone (1), nonostante sia un mid-range, è sicuramente il telefono più atteso dell'estate 2022 e anche la confezione che lo conterrà può far notizia. Questo perché il brand ha fatto una scelta che, quanto meno gli esperti, definiscono vicina all'ambiente, ma che può far storcere il naso a tanti utenti.

Nothing Phone (1) senza caricatore, ma la confezione è particolarissima

Come si presenta, dunque, la confezione del Phone (1). A differenza delle solite note scatole di smartphone, il primo modello di Nothing si ritrova in una decisamente piatta, quasi come se fosse un software e non un prodotto hardware, visto che è sottile e ampia. Riprende a grandi linee ciò che c'è nello smartphone in termini di componenti, ma resta comunque molto minimal.

Ma di minimalista non c'è solo la scatola: infatti, Nothing ha deciso di non includere un caricatore (o caricabatterie che dir si voglia) nella confezione. Sebbene le motivazioni potrebbero risultare nobili, alla stregua di quanto spiega ogni volta Apple da iPhone 12 in poi, al fine di preservare l'ambiente, è chiaro che a molti potrebbe dar “fastidio” l'assenza di un accessorio sempre utile. Tra l'altro si parlava di un caricabatterie da 45W, che a questo punto sarà venduto separatamente, mentre il supporto alla ricarica è certificato a 33W da TÜV Rheinland.

Insomma, semmai voleste comprare Nothing Phone (1) in Italia, che ricordiamo sarà esclusiva (al momento) degli store Windtre, ricordatevi che dovrete munirvi di un caricabatterie per poterlo ricaricare, sperando che l'autonomia faccia comunque il suo dovere. In ogni caso, vi lasciamo l'approfondimento dedicato dove troverete tutte le ultime novità sul nuovo smartphone di Carl Pei.

