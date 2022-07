Nothing Phone (1): i primi sample foto ci mostrano come scatta

Il primo smartphone del nuovo brand di Carl Pei sta arrivando: ormai mancano pochissimi giorni e i dettagli in merito alle sue caratteristiche stanno diventando sempre più precisi. Il look non è più un mistero ed ora l'azienda tech ha alzato il sipario anche sulla fotocamera di Nothing Phone (1), svelando i dettagli tecnici e mostrandoci anche i primi sample foto!

Nothing Phone (1): ecco i primi sample della fotocamera

Per prima cosa la compagnia sottolinea che il numero di sensori non significa automaticamente ottenere scatti migliori. In questo caso si è puntato su due soli moduli ben realizzati anziché su quattro inutili. La fotocamera principale di Nothing Phone (1) è basata sul sensore Sony IMX766 da 50 MP, una soluzione che conosciamo già bene (con apertura f/1.88 e dimensioni da 1/1.56″). Ogni video è in grado di catturare 1 miliardo di colori (grazie alla profondità a 10 bit) ed è presente un grandangolo con FOV 114°. Inoltre non mancano né la stabilizzazione OIS che quella EIS. Parliamo di dati tecnici ma la domanda è una sola: come scatta la fotocamera di Nothing Phone (1)?

La risposta arriva direttamente dal post pubblicato dall'azienda. Infatti, oltre ad parlare delle caratteristiche della fotocamera sono presenti anche i primi sample foto e ci mostrano di che pasta è fatto Nothing Phone (1). Nell'articolo trovate varie immagini: tramite il link in basso potrete scaricarle in qualità maggiore ed accedere alla galleria completa.

SCARICA I SAMPLE FOTO

Il lancio del primo dispositivo del brand è fissato per il 12 luglio. Nel frattempo, se volete scoprire tutti i segreti di Nothing Phone (1) date un'occhiata al nostro approfondimento, con tutti i leak e le conferme ufficiali. Inoltre vi segnaliamo anche l'ultima novità annunciata: l'assenza del caricatore in confezione. Siete favorevoli o contrari a questa scelta green? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

