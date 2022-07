Huawei ha in cantiere tre nuovi… P50?

Un anno fa abbiamo visto sul mercato cinese e poi quello internazionale la serie Huawei P50 che, causa limiti di connettività e software, hanno rappresentato per noi utenti Global un'occasione a metà. Il brand però pare che non abbia terminato le cartucce per la serie, portando a certificazione ben tre nuovi modelli proprio di quella serie.

I nuovi Huawei P50 hanno tutti una ricarica a 66W e connessione 4G: di cosa si tratta?

A farci presente della nuova e possibile serie Huawei P50 è la certificazione 3C, che ha documentato la ricarica di tre modelli corrispondenti ad una sorta di remake di P50, P50 Pro e P50E, mid-range molto interessante. I numeri modello rispettivi sono: ABR-AL80 (parallelo di P50/ABR-AL00), ABR-AL90 (parallelo del P50E/ABR-AL60) e JAD-AL80 (parallelo di P50 Pro/JAD-AL00).

Ma cosa è stato certificato per i nuovi modelli Huawei? Sostanzialmente, la ricarica rapida a 66W per tutti e tre i modelli, andando a confermare quanto visto in precedenza proprio con i predecessori. Questo dettaglio incuriosisce ed infittisce il mistero in merito, dato che non riusciamo a capire quali siano i piani del colosso cinese in merito.

Che voglia sistemare il catalogo rimuovendo le versioni Kirin e lasciando solo Snapdragon, oppure lanciare la versione 2022 con i nuovi chipset Qualcomm, ancora inediti anche in versione LTE per Huawei? I dubbi ci sono, assolutamente, ma sarà assai curioso vedere cosa ci proporrà il brand che ad oggi non ha grossi piani dopo Nova 10, mentre si aspetta sempre Mate 50, che ancora latita.

