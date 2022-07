Ecovacs Deebot X1 Turbo: ottieni il meglio e in sconto con il robot top gamma

I robot vacuum sono davvero tanti e sono sicuramente tutti utili, ma è chiaro che spendendo un po' di più, si ottengono qualità importanti ed una pulizia sicuramente più intelligente e completa. Come nel caso dell'Ecovacs Deebot X1 Turbo, robot aspirapolvere ora in super offerta su Amazon ad un prezzo competitivo grazie ad un doppio Coupon.

Ecovacs Deebot X1 Turbo: come risparmiare 300€ sul robot in offerta su Amazon

Il Deebot X1 Turbo è un prodotto che nell'aspetto non si discosta troppo dal trend dei robot vacuum cleaner, ma già grazie alla sua stazione di raccolta, abbiamo idea di quanto può dare alla pulizia della nostra casa. E anche le sue specifiche sono da vero top della categoria, visto che abbiamo un a batteria da 5.200 mAh con autonomia fino a 260 minuti ed una potenza di aspirazione da ben 5.000 Pa, che è davvero potente.

Non manca poi di funzioni di lavaggio del pavimento, grazie alla tanica d'acqua piuttosto capiente e del serbatoio di acqua pulita da 4 litri che permette di pulire un'area fino a 360 mm2. Inoltre, è davvero intelligente, oltre al suo algoritmo di rilevamento SLAM, troviamo la tecnologia di elusione degli ostacoli 3D AIVI, mentre grazie alla fotocamera 960p è possibile mappare al meglio l'area della casa. Il tutto è monitorabile tramite applicazione proprietaria e si può usufruire dell'assistente vocale YIKO. Per tutti i dubbi di sorta, vi lasciamo la nostra recensione.

Per poter acquistare Ecovacs Deebot in super offerta su Amazon, vi basterà applicare il codice sconto che vedete nel box qui sotto e poi il Coupon da spuntare nella pagina prodotto. Ovviamente, la promo ha un termine e quindi avete tempo fino all'11 luglio 2022 per accaparrarvelo a 300€ in meno. Inoltre, se cercate un modello smart ma più accessibile, c'è in offerta con codice anche Deebot N8, che non è mai male. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

