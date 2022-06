Apple si “ispira” a Xiaomi per una novità di iOS 16

Sin dalla sua nascita, Xiaomi è legata ad Apple per vari motivi. Così come tanti altri fondatori di aziende tecnologiche, Lei Jun è rimasto ammaliato dalla nascita e alla rivoluzione apportata dalla Apple di Steve Jobs. Di conseguenza, è quasi inevitabile trarre un'ispirazione più o meno marcata da quello che accade a Cupertino. In passato, è capitato più volte che Xiaomi venisse accusata di creare prodotti un po' troppo simili a quelli di Apple. Per esempio, potrei citare Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Watch, due dispositivi molto simili a iPhone X ed Apple Watch; ma potrei anche citare altre piccolezze, come gli sfondi di Xiaomi Mi 9 simili a quelli dei MacBook.

Apple annuncia iOS 16, e una delle novità ricorda una feature della MIUI di Xiaomi

Tuttavia, questa volta è accaduto l'esatto contrario: c'è un prodotto di Apple che pare essersi ispirato a uno targato Xiaomi. Negli scorsi giorni si è tenuto il WWDC 2022, conferenza annuale durante la quale sono stati presentati i nuovi MacBook Air Pro con M2. Ma la prima novità mostrata sul palco è stata iOS 16, il prossimo major update che arriverà sui melafonini compatibili in autunno. E fra le varie novità illustrate da Craig Federighi, quella più importante riguarda la schermata di blocco, adesso più personalizzabile che mai anche su iPhone. Con questo aggiornamento, gli utenti possono arricchire la schermata anche con sfondi animati, come questo che raffigura la Terra vista dallo spazio, con una transizione che passa dalla lock screen alla home.

Non vi ricorda qualcosa? Esatto, i più attenti avranno notato che questa animazione è molto simile ai Super Wallpaper che Xiaomi ha introdotto nel 2020, a partire dalla MIUI 12. La somiglianza non è ovviamente totale, ma il fatto che il protagonista sia proprio la Terra e che l'animazione abbia una transizione molto simile ha fatto alzare qualche sopracciglio.

D'altronde non sarebbe né la prima né l'ultima volta che una qualsiasi azienda tecnologia si ispira a un'altra per una propria creazione. Inoltre, siamo abbastanza certi che gli sviluppatori MIUI si sentiranno anche lusingati nel pensare che la controparte iOS possa aver tratto ispirazione dai propri lavori, fintanto che non si cade nel plagio totale.

Se non avete un iPhone con iOS 16, ma nemmeno uno smartphone Xiaomi, sappiate che potete comunque installare i Super Wallpaper su qualsiasi smartphone Android.

