Xiaomi 12 Pro è il top di gamma imperdibile: quasi 120€ di sconto su Amazon

Fa gola a tanti ma si tratta di certo di un top di gamma “impegnativo”: niente paura perché in questo approfondimento andremo a scoprire quali sono le offerte più interessanti per Xiaomi 12 Pro, in flash sale o con codice sconto, con un occhio al portafogli e alla spedizione direttamente dall'Europa. Siete pronti a mettere le mani sull'ultimo super flagship… al miglior prezzo? Bene… perché oggi l'occasione arriva da Amazon!

Codice sconto Xiaomi 12 Pro: qui si punta solo al risparmio!

Il bestione della compagnia cinese punta davvero in alto grazie ad uno stile tutto nuovo ed una scheda tecnica senza alcun compromesso. Abbiamo un corpo IP68, un display Super AMOLED da 6.73″ QHD+ a 120 Hz, una protezione Gorilla Glass Victus e il potente Snapdragon 8 Gen 1. La batteria da 4.600 mAh di Xiaomi 12 Pro si ricarica a 120W, è presente anche quella wireless da 50W mentre la fotocamera offre un triplo modulo da 50 + 50 + 50 MP con Sony IMX707, grandangolo e teleobiettivo. Insomma, non manca proprio nulla! Il super flagship di Xiaomi non vi ha ancora convinto? Allora eccovi la nostra recensione: il top di gamma senza veli e senza segreti!

Se vi state chiedendo se è possibile risparmiare sull'acquisto di Xiaomi 12 Pro la risposta è affermativa: il flagship scende al miglior prezzo su Amazon, ovviamente con spedizione Prime. Un'occasione ghiotta per mettere le mani sull'ultimo top della compagnia di Lei Jun: di seguito trovate sia il link all'acquisto, dove trovate il dispositivo in offerta lampo a 781€ (quasi 120€ di sconto rispetto al precedente prezzo di 899€). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

