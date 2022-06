ADO ha ricevuto la certificazione SGS: qualità e sostenibilità prima di tutto

ADO è un marchio di cui abbiamo parlato spesso, un brand specializzato in e-bike e monopattini elettrici, una delle soluzioni preferite dagli utenti quando si parla di mobilità green. Un'azienda che non punta solo agli utenti in città, ma offre anche tante soluzioni per tutti i tipi di strade e di avventure. Ed ora, dopo tanti traguardi e la soddisfazione di molteplici clienti ecco che arriva un'ennesima aggiunta con la certificazione SGS, sinonimo di qualità.

Con la certificazione SGS i laboratori ADO alzano l'asticella della qualità

Il Laboratorio ADO è impegnato nella ricerca di nuove tecnologie per costruire bici elettriche sempre migliori, puntando sull'innovazione e la convenienza. Ed ora questo ha ricevuto la certificazione QTL Laboratory di SGS, azienda svizzera che rappresenta il top quando si parla di verifica e qualità. Questa certificazione è un punto di riferimento riconosciuto proprio per la sua integrità ed è frutto di test minuziosi realizzati in conformità con gli standard europei e canadesi. I prodotti della serie DECE di ADO hanno ricevuto la certificazione SGS CE; sia questi che il laboratorio dedicato a ricerca e sviluppo, sono stati oggetto di valutazioni precise ed accurate in termini di sicurezza, sotto molteplici aspetti.

Inoltre ADO e SGS hanno firmato un progetto per ridurre le emissioni di carbonio, in modo da contribuire alla protezione del nostro pianeta. Insomma, ancora una volta la casa cinese ha messo in evidenza l'impegno e la dedizione che la contraddistinguono fin dalla nascita. Realizzare prodotti di qualità e mettere gli utenti al primo posto: sono questi i punti principali per realizzate l'obiettivo di essere un marchio globale dedicato all'innovazione tecnologica nel settore della mobilità green!

Infine, ADO ci ricorda che sarà presente all'Eurobike 2022 di Francoforte (Hall 9.0/A04): l'evento si terrà in due occasioni, ossia dal 1 al 3 luglio e dal 13 al 17 luglio. Per altri dettagli e per restare sempre aggiornati sulle ultime novità ufficiali, date un'occhiata anche ai canali social di ADO.

