Come trasferire le chat WhatsApp da Android ad iPhone: ecco la procedura ufficiale

Apple ha lanciato una novità importante per tutti gli utenti che desiderano passare ad iOS ma per un motivo o per un altro sono sempre stati restii. Tra questi, ad esempio, troviamo i messaggi di WhatsApp, forse l'applicazione più importante per quanto riguarda la messaggistica istantanea (insieme a Telegram). Tuttavia fino a questo momento il trasferimento dei messaggi ad iOS era possibile solo tramite servizi di terze parti. Ma ora è finalmente disponibile una nuova funzione di “Passa a iOS” e l'app ufficiale di Apple permette di trasferire le chat di WhatsApp da Android ad iPhone: andiamo a scoprire come funziona, dove scaricarla e quali sono gli smartphone supportati!

Trasferire le chat WhatsApp da Android ad iPhone, ecco come: arriva il metodo ufficiale

Come anticipato anche in apertura, per la prima volta abbiamo un metodo ufficiale che ci consente di passare le chat di WhatsApp da uno smartphone Android a iOS: se volete fare il salto ad iPhone, allora finalmente potrete farlo in tutta tranquillità e sicurezza, senza dove passare per sistemi di terze parti (che di certo non offrono le stesse garanzie di Cupertino). Approfittiamo del debutto di questo nuovo servizio per spiegarvi tutti i passaggi, i requisiti ed il funzionamento di “Passa a iOS”.

Metodo ufficiale: passare le chat WhatsApp da Android ad iPhone senza PC o cavo… e gratis (ovviamente)

Partiamo con i requisiti: niente paura perché tutto è più semplice di come appare. Il dispositivo Android dovrà avere l'applicazione “Passa a iOS” installata mentre l'iPhone che riceverà le chat dovrà necessariamente essere alla sua prima configurazione. Se avete un iPhone già avviato e configurato, dovrete effettuare il ripristino.

Un appunto importante: la nuova funzione è disponibile utilizzando la versione 2.22.7.74 (o superiore) di WhatsApp su Android e la versione 2.22.7.70 (o superiore) su iOS. Inoltre avrete bisogno di un iPhone con iOS 15.5 o successivo.

Passa a iOS: come funziona l'app di Cupertino

Ora scopriamo passo passo il funzionamento della nuova funzione dell'applicazione Apple disponibile per Android.

Trasferire le chat WhatsApp da Android ad iPhone con “Passa a iOS” Scaricare l'applicazione “Passa a iOS” Ovviamente si tratta del passaggio fondamentale: l'applicazione per trasferire le chat di WhatsApp da Android ad iPhone è ufficiale, realizzata da Apple e pubblicata nel Play Store (la trovate a questo link). Scaricatela ed installatela a bordo del vostro dispositivo Android; inoltre assicuratevi di avere l'ultima versione di WhatsApp installata. Passaggi su Android Aprile l'app appena installata e cliccate su “Continua”; vi troverete di fronte a “Termini e condizioni” e basterà pigiare su Accetta. Se volete contribuire a migliorare il software di Apple selezionate su Invia Automaticamente o Non Inviare. Consentite i permessi che vi verranno chiesti ed attivate il Wi-Fi (qualora non sia già attivo). Dovrete inserire un codice di sei cifre quindi non resta che passare al vostro nuovo iPhone. Passaggi su iOS Date il via alla configurazione dell'iPhone e procedete con “Configura manualmente”. Dopo varie operazioni vi troverete di fronte alla voce App e dati: qui dovrete selezionare Migra i dati da Android. Continuando, vi sarà mostrato un codice composto da sei cifre. Ora inserite il codice nello smartphone Android, nell'app “Passa a iOS”. Trasferire le chat di WhatsApp da Android a iOS Il funzionamento visto finora è simile a solito sistema per passare da Android ad iPhone, ma stavolta, avendo uno smartphone con l'ultima versione dell'app di messaggistica ed un dispositivo con iOS 15.5 troverete la voce dedicata alla migrazione dei dati di WhatsApp.

Ora comincerà la migrazione dei contenuti da Android a iOS: non solo WhatsApp, ma anche i contatti, i dettagli dell'accont Google, i messaggi, le foto e così via. Ovviamente la durata dell'operazione varia in base alla quantità di file da migrare.

Trasferire le chat WhatsApp da Xiaomi, Samsung, OPPO, Realme, Oneplus ad iPhone: ora è possibile con il tool di Apple

Quali sono gli smartphone compatibili con la nuova funzione per trasferire le chat di WhatsApp da Android ad iPhone? L'unico limite è decisamente superato: dovrete avere un terminale con Android 5 o superiore; poi sarà necessario che il dispositivo abbia installata la versione di WhatsApp 2.22.7.74 (o superiore). Quindi qualsiasi dispositivo Xiaomi, Samsung, OPPO, vivo, Realme, OnePlus e così via è pienamente supportato: non vi è alcun limite legato al brand, ma solo alla versione di Android presente a bordo.

Ma… come passare le chat WA da iOS ad Android?

Abbiamo visto tutte le sfaccettature dell'applicazione ufficiale di Apple, ma resta un dettaglio. Come fare per passare le chat di WhatsApp da iOS ad Android? In questo caso, eccovi la nostra guida con tutti i dettagli e la procedura completa.

