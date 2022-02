Nella MIUI c’è un’app che spia gli utenti Xiaomi?

In più di un'occasione qualcuno ha puntato il dito contro Xiaomi, accusandola di pratiche illecite come spionaggio o censura. Forse vi ricorderete quando un'inchiesta online portò alla modifica dei browser Xiaomi. O più recentemente le accuse censorie da parte del governo lituano, prontamente smentite da più parti, con tanto di prove a suo favore. Ma si sa, lo stigma delle aziende cinesi è un qualcosa con cui realtà come Xiaomi continua a combattere, anche e soprattutto quando si parla di MIUI. Di tanto in tanto c'è qualcuno in rete che si interroga se al suo interno ci siano elementi sospetti che possano compromettere la sicurezza e la privacy degli utenti. Per esempio, avete mai sentito parlare dell'app MIUI Daemon?

Come disattivare o cancellare MIUI Daemon

I più smanettoni di voi potrebbero essersi accorti che, scavando fra le app di sistema di Xiaomi, ce n'è una chiamata MIUI Daemon (com.miui.daemon). Se avete uno smartphone Xiaomi, Redmi e POCO potete verificarlo voi stessi: andate in “Impostazioni/App/Gestione app“, cliccate in alto sui 3 pallini, selezionate “Visualizza tutte le applicazioni” e nella lista dovreste veder comparire l'app MiuiDaemon.

Di base, né Xiaomi né la MIUI ci danno modo di sapere cosa faccia l'app MIUI Daemon, non essendoci alcun modo di avviarla e avere qualche informazione in più. Un'analisi più approfondita del software ci fa scoprire che è un'app di raccolta statistica: ma quali dati raccoglie?

Secondo quanto scoperto dal team Xiaomiui, l'app MIUI Daemon è incaricata di raccogliere dati sulle seguenti informazioni:

Tempo di accensione dello schermo

Quantità di memoria di archiviazione

Caricamento delle statistiche della memoria principale

Statistiche della batteria e della CPU

Stato di Bluetooth e Wi-Fi

Numero IMEI

Anche se non c'è scritto da nessuna parte in maniera esplicita, è plausibile che la raccolta statistica che MIUI Daemon mette in atto sia in forma anonima. Solitamente questi sono dati utili per far capire agli sviluppatori Xiaomi come migliorare l'esperienza software sulla base di quanto riscontrato. Ma se preferiste evitare che l'app MIUI Daemon tracci le succitate statistiche sul vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO ecco come potete fare. La procedura più semplice consiste nel disattivare l'app usando la procedura standard:

Vai in “Impostazioni/Password e sicurezza“

Scorri in basso e clicca su “Autorizzazioni e revoche“

Disabilita il toggle “MiuiDaemon“

Se invece preferiste cancellare l'app MIUI Daemon dal vostro smartphone Xiaomi, in tal caso c'è una guida dedicata che fa al caso vostro. Tuttavia, come segnalano alcuni utenti su Reddit (1, 2), la sua disinstallazione potrebbe portare ad alcuni bug: valutate se procedere comunque.

Già che ci sono, potrebbe interessarvi anche questa guida su come togliere la pubblicità della MIUI.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il