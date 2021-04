Quali app di sistema MIUI puoi bloccare senza fare danni sul tuo Xiaomi

Apprezzatissima da molti, la MIUI di Xiaomi è una interfaccia altamente personalizzata e, come tale, presenta diverse app di sistema pre-installate. Alcune sono rimuovibili, ma la quasi totalità è tecnicamente non disinstallabile, in quanto il produttore ritiene che non si possa fare altrimenti. Ma siamo in campo Android e quindi gli utenti hanno a disposizione diversi strumenti che permettono loro di bypassare questi paletti ed agire come meglio credono. Tuttavia, qualcuno potrebbe preferire non agire, in quanto dietro l'angolo c'è sempre il rischio di toccare qualcosa che non andava toccato e finire per fare danni. Proprio per questo, vi voglio spiegare quali app di sistema potete bloccare senza incorrere in problematiche di alcun tipo.

Ecco quali app MIUI puoi bloccare senza che il tuo Xiaomi subisca danni

Prima di tutto, com'è possibile cancellare quelle app di sistema della MIUI che non è possibile disinstallare manualmente sugli smartphone Xiaomi? Avete probabilmente notato che ci sono varie app che è possibile solamente rimuovere dalla home, al massimo disinstallarne gli aggiornamenti ma non è possibile in alcun modo fermarla. Per questo tipo di procedura ci sono sostanzialmente tre metodi: utilizzare i comandi ADB oppure più semplicemente tramite questo strumento software o questo sito dedicato. Trattandosi di procedura che scavano nel software della MIUI, danno all'utente la possibilità di cancellare praticamente qualsiasi app in memoria. Ma capirete da voi che bloccare l'app sbagliata significa rischiare di compromettere il normale utilizzo dello smartphone.

Se voleste agire manualmente, vi serve un PC con ADB (Android Debug Bridge), perciò scaricatelo dal sito ufficiale ed estraete l'archivio. Ecco come procedere:

Da smartphone, vai in “Impostazioni/Info sistema” e clicca più volte su “Versione MIUI” per attivare le Opzioni Sviluppatore

Vai in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Opzioni sviluppatore“ e attiva le voci “Debug USB” e “Debug USB (Impostazioni sicurezza)“

Una volta fatto ciò, collegate lo smartphone al PC via cavo USB e procedete così:

Da PC, vai nella cartella “platform-tools“

Tenendo premuto il tasto Shift, clicca col destro del mouse e seleziona “Apri finestra PowerShell qui“

Nella finestra di terminale, digita il comando “adb devices”: se ottieni una sigla alfanumerica, significa che lo smartphone è correttamente collegato

Digita il comando “adb shell pm uninstall –user 0 XXX“

Al posto di XXX bisogna che inseriate la denominazione specifica per l'app che si vuole bloccare, unica per ognuna di essa. Per esempio, “adb shell pm uninstall –user 0 com.miui.daemon“. Detto questo, ecco una lista contenente app che, pur da bloccate, non comportano malfunzionamenti della MIUI di Xiaomi:

Nome app Nome pacchetto Funzionamento Analytics com.miui.analytics Analisi statistica FaceMoji Keyboard com.facemoji.lite.xiaomi Tastiera Emoji di Xiaomi Game com.xiaomi.glgm Store dei giochi Xiaomi Joyose com.xiaomi.joyose Analisi statistica Music com.miui.player Player audio Notes com.miui.notes App per le note Quick Ball com.miui.hybrid App per la scorciatoia Quick Ball Mi Browser com.mi.globalbrowser Browser di Xiaomi Mi Credit com.mipay.wallet.id App di pagamento Mi Pay com.mipay.wallet.in App di pagamento Mi Recycle com.xiaomi.mirecycle App di diagnosi e rivendita del telefono per l'Asia Mi Remote com.duokan.phone.remotecontrollercom.miui.userguide Telecomando IR Mi Remote Add-on com.duokan.phone.remotecontroller.peel.plugin Telecomando IR Mi Roaming com.miui.virtualsim App per roaming Mi Roaming Core com.miui.vsimcore App per roaming Mi Video com.miui.videoplayer Player video Mi Wallpaper Carousel com.miui.android.fashiongallery

com.mfashiongallery.emag App per wallpaper dinamici nella lock screen MIUI Daemon com.miui.daemon Analisi statistica MIUI Forum com.miui.enbbs Forum di Xiaomi GetApps com.xiaomi.mipicks Store di app Xiaomi MIUI MSA com.miui.msa.global Statistiche e pubblicità MIUI Tutorial com.miui.userguide Tutorial di Xiaomi Gboard com.google.android.inputmethod.latin Tastiera Google Gmail com.google.android.gm App mail di Google Google Calendar com.google.android.calendar Calendario di Google Google Chrome com.android.chrome Browser di Google Google Drive com.google.android.apps.docs Servizio cloud di Google Google Duo com.google.android.apps.tachyon App di videochiamata di Google Google Lens com.google.ar.lens App di riconoscimento immagini di Google Google Music com.google.android.music Player audio di Google Google News com.google.android.apps.magazines App di notizie di Google Google One com.google.android.apps.subscriptions.red Servizio cloud di Google Google Photos com.google.android.apps.photos App di galleria multimediale di Google Google Play Movies com.google.android.videos Player video di Google Google Search com.google.android.googlequicksearchbox App di ricerca web di Google Hangouts com.google.android.talk App di messaggistica di Google TalkBack com.google.android.marvin.talkback Servizio di accessibilità di Google Android Egg com.android.egg App che gestisce l'easter egg di Android Live Wallpaper com.android.wallpaper.livepicker App per gli sfondi dinamici di Android Yandex ru.yandex.searchplugin App di ricerca di Yandex Amazon com.amazon.mShop.android.shopping Shop di Amazon Facebook Services com.facebook.services

com.facebook.system

com.facebook.appmanager App di Facebook Netflix com.netflix.partner.activation

com.netflix.mediaclient App di Netflix

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu