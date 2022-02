OPPO Pad avrà un look stiloso e il lancio è dietro l’angolo

Sono mesi che si vocifera che OPPO Pad sia in lavorazione, quello che sarebbe il primo tablet dell'azienda, e le “conferme” sono armai tantissime. Forte anche della crescita che sta avendo su scala globale, l'azienda sta portando avanti la costruzione di un ecosistema sempre più ampio. Si è passato dai “semplici” smartphone ad accessori di vario stampo, passando per cuffie TWS, smartwatch e smartband. In più, si vocifera come sia in procinto di approcciarsi ad altri mercati paralleli, come quello della domotica con vari prodotti per rendere la casa più intelligente.

Quando si parla di tablet Android, si tocca sempre un settore di mercato parecchio controverso anche se oggigiorno, oltre ad Apple abbiamo tante novità anche per quanto riguarda gli altri brand (come Samsung, Lenovo, Amazon, Huawei e Xiaomi). Ed ora anche OPPO è pronta a dire la sua!

Aggiornamento 14/02: OPPO Pad si mostra in nuove immagini che ne svelano il look stiloso. Inoltre arrivano novità anche per quanto riguarda la possibile data di presentazione. Trovate tutto direttamente all'interno dell'articolo, nelle varie sezioni.

OPPO Pad: che cosa sappiamo sul primo tablet del brand

Design e display

Il nome OPPO Pad non è stato ancora confermato, così come il suo design. Tuttavia, è circolato in rete un render ufficioso che ci mostrerebbe quelle che sarebbero le fattezze del tablet di casa OPPO. Intanto, sul social cinese Weibo hanno fatto capolino alcune presunte immagini, che svelerebbero una back cover stilosa. Le immagini in questione ci mostra una versione grigia che richiama una precedente Special Edition di Reno 4 Pro; inoltre vediamo le versioni Purple e Black, in entrambi i casi con il logo OPPO in bella vista. È presente una single camera, accompagna dal Flash LED.









Per ora non ci sono dettagli tecnici certi, ma si parla di un tablet con bordi arrotondati, cornici molto ottimizzate e uno spessore di 7,1 mm. Stando a quanto trapelato finora, OPPO Pad avrebbe uno schermo LCD da 11″ WQHD+ (2560 x 1600 pixel) con refresh rate a 120 Hz, le stesse specifiche di quello di Xiaomi Pad 5. E come il tablet Xiaomi, anche quello di OPPO sarebbe dotato di un pannello sensibile alla pressione. Questo perché ci sarebbe il supporto allo stylus, utile per disegnare e prendere appunti sul terminale. Anzi, sembra addirittura che sia in arrivo una OPPO Pen, similmente a quanto visto con la Pen di Xiaomi.

Hardware

Sul comparto hardware di OPPO Pad ci sono stati dubbi, con varie proposte targate MediaTek e Qualcomm. Tuttavia, nell'ultimo periodo i leak hanno cominciato ad allinearsi verso una configurazione competitiva, di fascia medio alta, con il chipset Snapdragon 870 (accompagnato da memorie LPDDR4X ed UFS 3.1). Anche in questo caso, quindi, ci troveremmo di fronte ad un diretto rivale dello Xiaomi Pad 5 Pro, equipaggiato con un SoC a 6 nm con CPU octa-core Kryo 585 a 3,2 GHz e GPU Adreno 650. A riprova di ciò, OPPO Pad sarebbe apparso su Geenbench con la sigla OPD2101: come si evince dai primi benchmark, il tablet avrebbe totalizzato 4582 e 12259 punti, rispettivamente in single e multi-core.

Il chipset a bordo sarebbe proprio lo Snapdragon 870, accompagnato da 6 GB di RAM; lato software notiamo la presenza di Android 11 (anche se è probabile che vedremo l'ultima versione dell'OS del robottino verde, al momento del debutto). Continuando con le indiscrezioni, i tagli di memoria comprenderebbero fino a 256 GB di storage.

Quanto al capitolo batteria, inizialmente sembrava prevista un'unità da 8.080 mAh con ricarica rapida da 33W. A quanto sembra però, la capacità di quest'ultima sarebbe più alta, arrivando a 8.360 mAh, mantenendo però la ricarica rapida sopra indicata. Per quanto meno utili che su uno smartphone, il tablet si doterebbe di una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 8 MP. Notizia sicuramente non entusiasmante il fatto che mancherebbe di sblocco con le impronte digitali, ottenendo solo quello per il volto 2D.

Software

Lato software, dovremmo avere una ColorOS 12 for Tablet, versione dell'UI della casa cinese dedicata a questa tipologia di terminali. Non è escluso che anche il futuro OnePlus Pad possa adottare questo software, considerando come le due aziende abbiano unito le forze.

#Oppo – Oppo will also launch new function which is similar to Huawei multi screen collaboration. But before Oppo plan to launch tablet and laptop. pic.twitter.com/v5aoeDSOkk — Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) July 16, 2021

Tra le novità software dovremmo trovare anche la modalità multi-schermo in stile Huawei, potendo così far comunicare più facilmente tablet, smartphone e il futuro notebook OPPO.

1 di 3

L'insider DigitalChatStation ha pubblicato alcuni screenshot che mostrano l'interfaccia del tablet di OPPO. Inoltre “conferma” che il dispositivo avrà dalla sua lo Snapdragon 870; dalle immagini si evince poi che avremo effettivamente un display con refresh rate a 120 Hz. Ciliegina sulla torta (ma che non riguarda gli screen), il leaker sostiene che ci sarà una “piccola sorpresa” riguardante il prezzo di vendita: che cosa ci aspetta?

OPPO Pad – Prezzo e data d'uscita

OPPO Pad arriverà nel corso della prima metà del 2022 come confermato dalla stessa azienda. Il dispositivo è stato avvistato in un poster leak e secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe debuttare insieme alla serie Find X5. L'evento sarebbe previsto per il 24 febbraio 2022 ma manca ancora una conferma ufficiale. Intanto, il leaker Mukul Sharma ci fa sapere che OPPO Pad dovrebbe arrivare anche in India, sempre durante la prima metà del 2022. Pare che non resterà un'esclusiva cinese, ma resta da capire se arriverà anche in Europa.

Parlando invece del possibile prezzo di OPPO Pad, anche qui c'è un po' di confusione legata alle possibili specifiche. Si vocifera di due versioni senza supporto allo stylus a 1.299 yuan, circa 174€, e di due con stylus a 1.399 yuan, circa 187€. Tuttavia, per la variante con Snapdragon 870 il prezzo di partenza sarebbe intorno ai 2.000 yuan, circa 273€.

