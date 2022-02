OPPO pensa all’evoluzione di Find N: come potrebbe essere il prossimo pieghevole

Il brand cinese ha debuttato nel settore degli smartphone pieghevoli e l'ha fatto in grande stile, con un terminale economico e completo, caratterizzato da un formato facile da maneggiare. OPPO Find N è un vero e proprio gioiellino – come visto anche nella nostra recensione – e siamo curiosi di scoprire quali altre novità ha in serbo per noi l'azienda. Un brevetto ci fa sognare e ci permette di dare un primo sguardo ad un ipotetico smartphone Dual Fold.

OPPO Find N Dual Fold compare in un brevetto: è il futuro pieghevole del brand?

Il documento in questione risale a luglio 2021 con approvazione il 1 febbraio 2022, presso gli uffici cinesi dedicati alle proprietà intellettuali. Osservando i dettagli e le immagini che sono presenti all'interno del brevetto, è facile pensare ad un possibile successore di OPPO Find N: il primo smartphone pieghevole del brand cinese ha debuttato con un formato simile ed è lecito ipotizzare che OPPO sia già al lavoro sul secondo capitolo. Il dispositivo è caratterizzato da un display pieghevole in due punti, con una doppia cerniera; insomma, una naturale evoluzione per la serie oppure un nuovo inizio. Non sappiamo – ovviamente – se si tratterà di OPPO Find N 2 o di una gamma inedita. Inoltre parliamo di un brevetto, ergo potrebbe non diventare mai realtà.



Comunque si tratta di una tecnologia plausibile, anche alla luce delle ultime novità mostrate da Samsung con il suo prototipo Flex S. Tornando al presunto OPPO Find N Dual Fold, il pannello esterno ospita un punch hole per la selfie camera. Nel caso del display interno – presumibilmente di circa 7″ – non si notano fori. Che sia presente una fotocamera integrata sotto il display (come per Galaxy Z Fold 3)?

La vera novità è rappresentata dalla seconda cerniera: il suo scopo potrebbe essere finalizzato all'utilizzo della fotocamera principale per gli autoscatti. Mancano dettagli precisi ma ricordiamo che si tratta pur sempre di un brevetto e non ci resta che attendere ulteriori novità (se ce ne saranno).

