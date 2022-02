OnePlus Nord CE 2 5G sembra proprio “figlio” di OPPO nei nuovi render

Il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G sta arrivando: l'azienda asiatica ha confermato la data d'uscita anche per l'Italia e siamo in attesa di mettere le mani su un dispositivo che promette di essere un mid-range niente male. Nel frattempo alcune immagini render ci mostrano come potrebbe essere, a pochi giorni dal debutto, ed il risultato è davvero… OPPO style!

OnePlus Nord CE 2 5G in stile OPPO, secondo queste immagini render

Ebbene sì, OnePlus Nord CE 2 5G sembra proprio “figlio” di OPPO: le immagini in ombra pubblicate sul sito ufficiale lasciano intravedere qualcosina, ma non si spingono oltre. Lo fa invece un nuovo render spuntato in rete, si dice proveniente dal codice del sito: questo mostrerebbe il design definitivo. Lo stile è simile a quanto visto con Find X3 di OPPO e con la futura famiglia Find X5. Il terminale sembra avere a bordo un modulo simile a quanto visto con Find X5 Lite, ma con il “rialzo” dei modelli top.

Il comparto fotografico sembra fondersi con il resto della scocca, senza soluzione di continuità: insomma, un look già visto con i flagship di OPPO, anche se pare leggermente meno accentuato.

Sappiamo bene che c'è stato un matrimonio tra OPPO e OnePlus e ovviamente si parla da tempo del famosa interfaccia unificata. Il codice della OxygenOS e della ColorOS è già stato unito e anche il team software è ormai lo stesso. Stiamo per assistere anche ad una fusione di stile? Vedremo cosa ci riserverà il futuro e sopratutto il nuovo arrivato della serie Nord.

Volete sapere tutto sul prossimo OnePlus Nord CE 2 5G? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato, con tutti i dettagli su conferme ed indiscrezioni.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il