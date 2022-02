OnePlus Nord CE 2 sta arrivando in Italia: fissata la data di uscita

OnePlus Nord CE 2 5G è sempre più vicino e la buona notizia è che sarà presente anche in Italia, con una data di uscita annunciata. Infatti, l'azienda ha confermato che nella distribuzione Global dello smartphone vi sarà anche il nostro mercato, che quindi vedrà un nuovo competitor per la fascia media con ottime specifiche tecniche.

OnePlus Nord CE 2 5G punterà su ricarica e feature molto apprezzate

Come il precedente Nord CE 5G, anche questo smartphone di OnePlus va a sfruttare il rapporto qualità/prezzo per distinguersi. Il brand ha infatti annunciato che il nuovo esponente Core Edition punterà sul alcune feature di punta che spesso siamo abituati a vedere su smartphone più costosi.

Su tutti, OnePlus Nord CE 2 punterà su una ricarica rapida a 65W, andando a migliorare quanto visto nel primo modello. Si è deciso inoltre di mantenere il jack per le cuffie da 3.5 mm, per chi preferisce avere la propria musica con il cablato e soprattutto, non dovrete temere di rimanere senza memoria grazie all'espansione fino a 1 TB tramite MicroSD.

Il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G sarà quindi presentato a livello globale il 17 febbraio 2022 e questa data di uscita comprende anche il lancio italiano. Il rinnovato Core Edition sarà il primo della gamma Nord a debuttare nel 2022. Se ne volete sapere di più tra indiscrezioni e conferme ufficiali, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

