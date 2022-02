Realme C35 ufficiale: low-cost sì, ma con specifiche non male

Nel mentre registra i più alti tassi di crescita, la compagnia ha presentato ufficialmente il nuovo Realme C35. Realme sta scoprendo le sue carte per questa prima metà dell'anno, a partire da questo budget phone dalle specifiche modeste ma interessanti, soprattutto considerata la fascia di mercato. Vediamo quindi quali sono le sue novità in termini di scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Realme C35: tutto quello che sappiamo finora

La serie C di Realme offre dispositivi accessibili con specifiche modeste. Il modello Realme C35 non fa eccezione e punta sulla fascia budget, a partire dal quasi anacronistico display con notch a goccia, ma un design in linea con i dispositivi più importanti del brand. Lo schermo è un pannello IPS LCD da 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 401 PPI, refresh rate a 60 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz e 600 nits di luminosità massima. Il tutto in dimensioni di 164,4 x 75,6 x 8,1 mm e un peso di 189 g.

Lo smartphone ha dalla sua il chipset Unisoc T616, SoC a 12 nm con CPU octa-core fino a 2,0 GHz e GPU ARM Mali-G57. Il chip è accompagnato da 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 1 TB. Per quanto riguarda l'autonomia, Realme C35 si affida a una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18W. Il software, poi, è la Realme UI R Edition basata su Android 11.

La connettività comprende supporto dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 e GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou. Non manca la porta USB Type-C e l'ingresso mini-jack, oltre a un triplo slot dual SIM+microSD. Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera da 50+2+2 MP f/1.8-2.4-2.8, comprensivo di lente macro e bianco & nero. La selfie camera è invece un sensore da 8 MP f/2.0.

Prezzo e disponibilità

Realme C35 viene venduto ufficialmente in Thailandia al prezzo di 5.799 THB (155€) per la 4/64 GB e 6.299 THB (168€) per la 4/128 GB. È disponibile in due colorazioni, Black e Green, ma non è dato sapere se e quando arriverà in Europa.

