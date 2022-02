Dopo aver assistito al lancio dei nuovi top di gamma del brand asiatico è arrivato il momento di pensare a quale modello acquistare. State valutando l'acquisto del super modello Ultra oppure preferite lidi più appetibili (economicamente) partendo dalla base? Quali che siano le vostre esigenze, in questo approfondimento andiamo a scoprire dove comprare Samsung Galaxy S22, S22+ ed S22 Ultra in Italia, con le varie occasioni dove risparmiare!

Ecco dove comprare i nuovi flagship Samsung Galaxy S22, S22+ ed S22 Ultra in Italia

I nuovissimi modelli di casa Samsung puntano alle stelle con display Dynamic AMOLED 2X di varie dimensioni (dal piccolo da 6.1″ fino al colosso da 6.8″), tecnologia LTPO, refresh rate a 120 Hz e – soprattutto – il chipset di punta Exynos 2200. Ovviamente ci sono delle differenze tra i tre modelli, ma si tratta di dettagli che riguardano la batteria e la ricarica, le memorie, l'impermeabilità ed il comparto fotografico (bestiale per tutti i modelli, ovvio). Per tutti i dettagli sulla nuova gamma S22 date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato, mentre per chi punta a mettere le mani sui nuovi modelli andiamo a vedere dove comprare Samsung Galaxy S22, S22+ e il fratellone S22 Ultra.

Promozioni

Per prima cosa vi segnaliamo alcune promozioni lanciate dalla stessa Samsung: gli utenti che acquisteranno Galaxy S22 ed S22+ tra il 9 febbraio e il 10 marzo potranno ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members (quindi è una promo valida per qualsiasi store). Inoltre, acquistando Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ entro 10 marzo è possibile avere una super valutazione del proprio smartphone usato (in questo caso valida solo presso lo store ufficiale Samsung).

Gli utenti che acquisteranno il Galaxy S22 Ultra tra il 9 febbraio e il 10 marzo potranno ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members. Inoltre, acquistando il super flagship entro 10 marzo è possibile avere una super valutazione del proprio smartphone usato.

Comet

Per quanto riguarda le offerte, partiamo subito col botto dato che lo store Comet ha lanciato uno sconto interessante per il modello S22 da 128 GB. Inoltre sono in sconto anche S22+ (8/128 GB) a 1025€ ed S22 Ultra (8/128 GB) a 1215€. Ovviamente si tratta di sconti limitati che potrebbero terminare da un momento all'altro.

Store ufficiale Samsung

Amazon

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ai flagship.

