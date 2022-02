Samsung annuncia: da Galaxy Watch 4 in poi ben 4 anni di aggiornamenti

Dopo la mega presentazione votata agli smartphone e tablet top gamma per il 2022, Samsung ha novità importanti anche in merito agli update per i suoi smartwatch Galaxy Watch. Infatti, a partire da Samsung Galaxy Watch 4 in poi, riceveranno tutti fino a 4 anni di aggiornamenti della One UI pensata per i wearable.

Samsung Galaxy Watch 4: ecco come sarà la nuova politica aggiornamenti One UI Watch

A comunicare questa nuova politica per gli update degli smartwatch Samsung è il brand stesso, in una nota ufficiale dal loro sito web. Il colosso sudcoreano ha deciso di partire da Galaxy Watch 4 e 4 Classic per estendere fino a 4 anni il supporto software dedicato alla One UI Watch che customizza Wear OS.

Cosa vuol dire questo? Che tutti i wearable di Samsung in divenire potranno avvalersi di questa politica. Ma bisogna fare attenzione: i 4 anni di aggiornamenti non sono confermati definitivamente per tutti i modelli, nel senso che è possibile che alcuni dispositivi possano non ottenerli in via completa, infatti Samsung dichiara “fino a” e probabilmente sarà in base alla fascia di prezzo in cui si collocano.

In ogni caso, resta un grosso passo in avanti per un settore in cui Samsung crede tantissimo ed anche a ragione, visto l'upgrade tecnico che abbiamo potuto vedere già sui Galaxy Watch 4, che proprio di recente ha ricevuto un update abbastanza importante. E soprattutto, denota un'enorme presa di coscienza da parte del colosso sudcoreano su tutta la questione aggiornamenti, che ha esteso ultimamente anche sui suoi smartphone.

