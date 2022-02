Dopo esserci cimentati nell'utilizzo del nuovo social italiano Waveful e aver scoperto come avere la casella PEC gratis, torniamo con un'altra guida molto semplice che illustra un trucco che non tutti conoscono. Volete falsificare la vostra posizione, magari per uno scherzo con i vostri amici? Allora andiamo a scoprire come cambiare la posizione GPS su qualsiasi smartphone Android: che abbiate uno Xiaomi o un OnePlus, niente paura perché si tratta di una procedura valida per tutti.

Come cambiare la posizione GPS su smartphone Android Xiaomi, OnePlus, OPPO, Realme e non solo

Ingannare la posizione del proprio GPS è più semplice di quanto sembri e bastano solo una manciata di passaggi e l'utilizzo di un'applicazione. Si tratta di un trucco che di certo conoscono in tanti dato che ci troviamo alle prese con un software tra i più utilizzati (si parla davvero di tantissimi download). Tuttavia, se non fate parte di questi milioni di utenti, allora ecco come fare per cambiare la posizione GPS di qualsiasi smartphone Android, indipendentemente dal brand (Xiaomi, OnePlus, OPPO o quant'altro).

Come cambiare e falsificare la posizione GPS di qualsiasi smartphone Android. Attivare le Opzioni Sviluppatore. Quale che sia il vostro smartphone Android (Xiaomi, OPPO, Realme, Oneplus o qualsiasi altro brand) il primo passaggio riguarda l'attivazione delle Opzioni Sviluppatore. Basta recarsi nelle Impostazioni e nella sezione dedicata alla Informazioni sul telefono; qui effettuate vari click sopra la voce Numero build per attivare le opzioni dedicate ai developer. Le troverete sempre all'interno delle Impostazioni del telefono (ad esempio su OnePlus in Sistema mentre su Xiaomi alla voce Impostazioni aggiuntive, la posizione cambia in base brand). Scaricare ed installare l'applicazione Fake GPS Location. Ora non resta che scaricare una semplice applicazione per il vostro smartphone. Si tratta di Fake GPS Location, disponibile gratuitamente nel Play Store di Google (la trovate a questa pagina). Selezionare app di posizione fittizia. Dopo l'installazione, entrate nelle Opzioni Sviluppatore e scegliete la voce Seleziona app di posizione fittizia; qui impostate l'app Fake GPS. Utilizzare Fake GPS. Ora aprire l'applicazione e pigiate il tasto in basso a destra per avviare la localizzazione falsata. Inoltre basterà scorrere sulla mappa per scegliere il luogo che preferite e questo apparirà ogni volta che invierete la vostra posizione tramite un'app (WhatsApp o Telegram, ad esempio).

La procedura per falsificare la posizione GPS di qualsiasi smartphone Android è semplicissima e dato che si tratta di un'applicazione da installare può essere utilizzata senza alcun problema su dispositivi Xiaomi, OnePlus, vivo, Realme, OPPO e chi più ne ha più ne metta. Vi segnaliamo un piccolo difetto: dopo aver utilizzato Fake GPS la vostra posizione potrebbe rimanere temporaneamente bloccata sull'ultima fittizia, anche dopo la disinstallazione dell'app. In questo caso basterà reimpostare la location reale sempre tramite Fake GPS; quest'inconveniente sparirà poi direttamente in un paio di giorni.

