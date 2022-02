Assomiglia ad un Dyson Supersonic, ma costa solo 36,58€!

L'asciugacapelli ShowSee A11, che è ora in offerta lampo su AliExpress, ha tante qualità, molte delle quali ricordano il più famoso top di gamma nel campo degli asciugacapelli: usufruisce infatti della tecnologia agli ioni negativi, sfrutta il controllo costante della temperatura, ha un attacco magnetico che garantisce la rotazione della testina a 360° e molto altro ancora.

L'asciugacapelli ShowSee A11 con tecnologia agli ioni negativi e modalità di temperatura costante è in offerta lampo

Il design dell'A11 firmato ShowSee è molto simile a quello del Dyson Supersonic ma somiglia anche a qualche modello di Xiaomi: piccolo, compatto, leggero, minimal. Nella sua eleganza sa essere anche molto efficace: grazie al volume d'aria che raccoglie e restituisce ad una temperatura costante di 55°, assicura tempi di asciugatura dimezzati senza danneggiare la struttura del capello e senza irritare il cuoio capelluto. Pesa solo 517 grammi, mentre la potenza delle ventole è racchiusa in un cilindro largo soli 10 cm, per una potenza di 1800 W.

Grazie al controllo della temperatura, previene l'effetto crespo, non secca i capelli e può essere utilizzato anche da chi ha capelli fini e fragili; grazie alla tecnologia agli ioni negativi elimina la naturale staticità del capello e dona maggiore lucentezza. E' dotato del passaggio da aria calda ad aria fredda, e la velocità di erogazione dell'aria è regolabile. Il manico è ergonomico, antiscivolo e resistente ai graffi e l'attacco per il bocchetto d'uscita d'aria calda è magnetico, e può essere ruotato di 360°. Se l'asciugacapelli ShowSee A11 vi ha convinto, qui di seguito trovate il link all'acquisto per averlo in sconto approfittando dell'offerta lampo su AliExpress: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

