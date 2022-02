Hubsan Zino Mini SE è il piccolo drone 4K per librarsi leggeri

Chi guida i droni, non sempre preferisce modelli di misure più grandi, specie se questo è un hobby. Quindi, potrebbe guardare con interessi a droni come il quadricottero 4K Hubsan Zino Mini, dotato di dimensioni compatte e peso leggero, senza però rinunciare a specifiche di buon livello e ad un prezzo interessante grazie all'offerta con codice sconto sullo store Banggood.

Hubsan Zino Mini SE: tutto sul drone quadricottero 4K

Lo Zino Mini SE, come preannuncia anche il suo nome, è un drone quadricottero dalle misure contenute, che permettono di farlo pesare solo 250 grammi. Ma ciò non gli vieta di avere dalla sue caratteristiche di livello, come un tempo di volo massimo di 45 minuti, ma anche una velocità massima in orizzontale (senza vento al livello del mare) di 16 m/s. A questo va abbinata la presenza del sistema di posizionamento GPS + GLONASS.

Passando alla parte multimediale, è presente un sensore CMOS da 1/2.6″ con risoluzione 12 MP, un FoV a 80° e con una risoluzione video massima fino al 4K a 30 fps. Molto buono il bitrate video che va dai 64 Mbps ai 100 Mbps. Quanto al range di connessione, abbiamo fino a 6 km di copertura. Non manca poi un rilevamento tramite algoritmi AI. il controller è collegabile sia a smartphone Android che iOS.

Codice sconto Hubsan Zino Mini SE: prezzo, disponibilità ed offerte

Se volete acquistare il drone quadricottero Hubsan Zino Mini SE ad un ottimo prezzo, potete rivolgervi allo store di Banggood, che grazie ad un codice sconto dedicato vi farà risparmiare una bella somma. Il tutto condito da una comoda spedizione dai suoi magazzini europei. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

