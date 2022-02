Recensione HOTO Portable Air Compressor: è il più potente dell’universo Xiaomi?

Con tutti i mezzi elettrici che ci ritroviamo oggi, ma anche per i più classici palloni o pneumatici dell'auto, avere un compressore ad aria portatile può tornare sicuramente utile. Ed è proprio questo tipo di prodotto che ci è capitato in recensione, che si traduce nella prova dell'HOTO Portable Air Compressor, direttamente dall'universo Xiaomi, ma sarà riuscito a convincerci?

Recensione Xiaomi HOTO Portable Air Compressor | Compressore portatile

Contenuto della confezione

La confezione esteticamente è molto semplice e non bellissima da vedere, ma al suo interno possiamo dire che è tutto sommato completa. Infatti, troviamo il compressore, dotato ovviamente di tubo atto alla gonfiatura (non attaccato ma a parte, così da poterlo sostituire se serve) e i vari adattatori. A questo, si abbinano le istruzioni, un cavo di ricarica Type-C e soprattutto un sacchetto in simil-velluto per trasportarlo.

Design e materiali

Esteticamente è davvero apprezzabile. Il design è compatto ma molto moderno ed il grande display LED gli dona un aspetto premium. A questo aggiungiamo i tasti funzione laterali molto ben fatti, soprattutto quello più grande, utile per regolare il processo e per cambiare modalità. Sulla parte superiore è posta una luce LED che fa da torcia. Quanto ai materiali, a parte il display, abbiamo un corpo prevalentemente in silicone, ottimo al tatto.

Funzionamento

Il clou della recensione di questo compressore ad aria portatile Xiaomi HOTO è anche uno dei suoi pregi maggiori. Infatti, il funzionamento di questo modello è davvero ottimo. Ciò che ci ha piacevolmente colpiti è sicuramente la velocità con cui gonfiamo ciò che ci serve. Lo abbiamo testato sia su bici elettrica, sia con gli pneumatici di uno scooter elettrico e quelli di un'auto e, dobbiamo dire, ci ha pienamente soddisfatti.

Per accenderlo, bisogna tener premuti il tasto funzione grande e quello di accensione. L'azione di gonfiatura avviene una volta selezionato il tipo di veicolo o pallone da gonfiare, dove il display vi indicherà la quantità necessaria affinché sia regolarmente a pressione. Ad esempio, lo standard per le ruote di una bici elettrica è 45 PSI, mentre per quelle dello scooter siamo sui 2.4 Bar. I risultati in merito sono ottimi e sopratutto, fa quasi tutto da solo. Possiamo sbilanciarci dicendo che è anche più veloce degli analoghi prodotti direttamente prodotti da Xiaomi.

Autonomia

L'autonomia del compressore ad aria HOTO è in linea con i prodotti della sua categoria, con la batteria da 2.500 mAh che permette di gonfiare con una sola carica fino a 30 minuti. Il dispositivo si ricarica facilmente utilizzando un caricabatterie da smartphone, visto che potrete collegarlo direttamente con il cavo Type-C.

Recensione Xiaomi HOTO Portable Air Compressor – Prezzo e conclusioni

Che dire quindi, in sintesi, di questo compressore ad aria Xiaomi HOTO? Come notato durante il funzionamento, è un prodotto che possiamo definire veramente efficiente, che fa esattamente il suo dovere e che non ci ha riportato criticità di sorta. Anche il prezzo è molto favorevole, visto che lo possiamo trovare su Banggood a meno di 40€, facendocelo spesso preferire a quelli ufficiali Xiaomi, che fanno bene ma non sono veloci quanto questo modello.

