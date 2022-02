Xiaomi 11 si aggiorna in Italia alla MIUI 13 | Download

Ci siamo: la MIUI 13 inizia a farsi strada anche su Xiaomi 11 e lo fa in Europa grazie al team Xiaomi.eu. Un'ottima notizia per tutti i possessori del top di gamma 2021 che sono curiosi di mettere le mani sul nuovo major update. Un aggiornamento che non ha cambiato in maniera radicale l'esperienza software della precedente 12 e 12.5, ma che comunque aggiunge qualche novità degna di nota. Trovate tutto nell'articolo di approfondimento: fra le nuove feature della MIUI 13 troviamo un miglioramento delle prestazioni e della privacy, con nuove opzioni dedicate al comparto sicurezza. Ci sono anche modifiche alla UI, a partire dal nuovo font Mi Sans, i nuovi sfondi animati a tema cristalli e i nuovi sfondi statici e la una nuova serie di widget. Per non parlare del nuovo Centro di Controllo, all'interno del quale troviamo Magic Center, la nuova modalità di controllo dell'ecosistema Xiaomi.

Aggiornamento 14/02: inizia in Italia il roll-out della MIUI 13 EEA per Xiaomi 11. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

La MIUI 13 diventa europea su Xiaomi 11 grazie al team Xiaomi.eu

Come a ogni nuovo aggiornamento Xiaomi, ci vorrà tempo prima che venga rilasciata la versione Global ed EEA della MIUI 13, anche per Xiaomi 11. Fortunatamente per chi lo possiede, l'ex top di gamma Xiaomi sarà uno dei primi a essere aggiornato: lo dimostra il fatto che lo smartphone stia già venendo aggiornato in Cina. Xiaomi 11 si unisce così ai nuovi Xiaomi 12, 12 Pro e 12X, oltre che Xiaomi Pad 5, ed entra a far parte del gruppo di modelli che possono beneficiare della MIUI 13.

Ma per chi volesse provare già ora la MIUI 13 sul proprio Xiaomi 11, esiste una soluzione e si chiama Xiaomi.eu. Come forse già saprete, il team di modder è rinomato per rendere disponibili prima del tempo le nuove ROM MIUI anche per noi occidentali. E visto che l'aggiornamento è stato rilasciato in Cina, hanno ben pensato di realizzarne un porting per i modelli europei. Questo significa che la base è sì la ROM cinese, ma con lingua italiana e servizi Google e Play Store pre-installati.

Ovviamente, non trattandosi di una ROM ufficiale ma di un porting, quindi di una custom ROM a tutti gli effetti, la sua installazione necessita dello sblocco del bootloader e della custom recovery TWRP. Se foste interessati a installare la ROM, vi consiglio di seguire il thread dedicato sul forum Xiaomi.eu per info sulla procedura da seguire e i feedback degli utenti.

Scarica MIUI 13 Xiaomi.eu per Xiaomi Mi 11

Roll-out in Europa | Aggiornamento 10/02

Dopo la Cina, finalmente sta arrivando anche in Europa l'aggiornamento alla MIUI 13 per l'ex top di gamma Xiaomi 11. La build in questione è la V13.0.6.0.SKBCNXM, cioè la MIUI 13 EEA, ma è ancora in fase Stable Beta. Per il momento, quindi, il roll-out è limitato ai Mi Pilot, cioè ai beta tester che ne testeranno la stabilità e segnaleranno eventuali bug.

Anche in Italia | Aggiornamento 14/02

A distanza di pochi giorni dai primi avvistamenti in Europa, arriva anche in Italia l'aggiornamento alla MIUI 13 EEA per Xiaomi 11.

La build che sta venendo rilasciata è la 13.0.1.0 SKBEUXM: per il momento manca un link al download, ma quando ci sarà lo troverete nel seguente articolo dedicato.

Scarica la MIUI 13 per Xiaomi 11

Ringraziamo Sebastiano per la segnalazione!

