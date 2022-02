Huawei Nova 8i in offerta per San Valentino: doppio sconto sullo store ufficiale

Sul sito ufficiale, Huawei propone un'interessante promozione per San Valentino, e l'attenzione non può non cadere sull'offerta del Nova 8i: il recente medio gamma torna a riproporsi quindi ad un prezzo ridotto e con l'aggiunta del nuovo coupon lo sconto raddoppia. Scopriamo insieme i dettagli di questa occasione e le specifiche di questo smartphone.

Per San Valentino, Huawei Nova 8i in doppia offerta: promo sullo store ufficiale più codice sconto

Huawei è un brand che di certo non necessita di troppe presentazioni, grazie anche alla recente uscita del suo nuovo flagship in Italia. Il colosso cinese torna a far parlare di sé con una promo per San Valentino sullo store ufficiale: Huawei Nova 8i, di cui vi abbiamo già parlato, grazie a questa offerta salta subito all'occhio con un prezzo interessante. Ecco come si presenta: display LCD da 6.67″ con risoluzione Full HD+, processore Snapdragon 662 alimentato da una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 66W, memoria da 8 GB RAM e 128 GB di storage. Il modulo fotografico circolare è composto da 4 sensori da 64 + 8 + 2 + 2 MP, con una selfie camera da 16 MP inserita in un punch hole. Lato software, troviamo la EMUI 11 con supporto ai servizi Huawei (HMS).

Grazie alla promo di San Valentino il prezzo di Huawei Nova 8i si fa interessante, ma grazie al codice sconto si riduce ulteriormente, diventando un piccolo affare. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Se Huawei Nova 8i vi ha conquistato e non volete aspettare per averlo tra le mani, allora vi suggeriamo di dare uno sguardo anche all'offerta Amazon qui di seguito (anche se ad un prezzo leggermente superiore).

Siete ancora affamati di sconti in salsa Huawei (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il