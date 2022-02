OPPO Find X5 Pro “quasi” ufficiale: Roland Quandt svela tutto

OPPO Find X5 Pro, seguendo i rivali Xiaomi, iQOO ed il cugino di OnePlus, è sicuramente lo smartphone più atteso dell'anno, per tanti fattori. Dopo tante voci però, finalmente abbiamo il dispositivo in ogni sua forma, tra quelle che sono le immagini e le specifiche ufficiose.

OPPO Find X5 Pro: continuità di design e di qualità?

Quello che raccogliamo dal super leak di Roland Quandt è un po' il sunto di quanto abbiamo visto durante le varie settimane di notizie in merito al flagship di OPPO, che si mostra finalmente per come è. Abbiamo un design che segna una sorta di continuità con il precedente Find X3 Pro, quindi materiali in ceramica con il bumper fotocamera in rilievo e qui va fatto un plauso al brand per non aver esagerato con lo spessore.

Oltre a questo, possiamo vedere anche i dettagli relativi al comparto fotografico, visto che è presente la serigrafia MariSilicon, quindi confermando la presenza dell'ISP proprietario e la serigrafia di Hasselblad sul fianco. I sensori sono tre e come riporta Quandt, due sono identici ma con funzioni diverse: infatti, abbiamo una coppia di Sony IMX766 da 50 MP, dove uno funge da principale con lente free form e l'altro da ultra-grandangolare a 120°. La scelta conservativa di OPPO per Find X5 Pro è segnale che punta più ad una resa sicura che ad una sperimentazione, lasciata ad esempio a Realme. Il terzo sensore è poi un teleobiettivo da 13 MP Samsung.

1 di 4

A questo, il leaker ha poi rilasciato quelle che sono le altre specifiche tecniche, cioè: display curvo LTPO QHD+, Snapdragon 8 Gen 1, 12/256 GB di memoria, selfie camera 32 MP, batteria 5.000 mAh con ricarica 80W e ricarica wireless, con il debutto dell'impermeabilità IP68. Curiosa anche la presenza di un Dual SIM fisico abbinato ad una eSIM, quindi con tripla possibilità.

Visto tutto questo, la curiosità di vederlo in azione è sicuramente tanta e soprattutto, di vedere come sarà poi il fratello “minore” Find X5, che punterà invece su MediaTek Dimensity 9000. Se volete conoscere tutto il background della serie top gamma di OPPO, vi lasciamo l'articolo di approfondimento dove troverete tutto quanto scritto nello specifico.

