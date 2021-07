Huawei lancia HMS Core 6.0: ancora più potenzialità per gli sviluppatori

Huawei rinnova la sua fiducia agli sviluppatori e lancia la versione 6.0 di HMS Core. Questa release apre a funzionalità più avanzate e migliori servizi software per sviluppatori e utenti, che porteranno poi alla creazione di nuovi applicativi per smartphone e dispositivi Huawei.

Huawei HMS Core 6.0: tutte le novità

AV Pipeline Kit

Cosa ci porta quindi il nuovo applicativo per sviluppatori? HMS Core 6.0 amplia ulteriormente le tecnologie avanzate di Huawei nei media, nella grafica, nelle telecomunicazioni e in altri campi. Per le app multimediali, Huawei fornisce AV Pipeline Kit con pipeline pre-impostate per la super-risoluzione video, il rilevamento di eventi sonori e altri servizi multimediali per aiutare gli sviluppatori di app audio/video a diminuire il consumo energetico.

Huawei HMS Core 6.0 – 3D Modeling Kit

In campo grafico invece, 3D Modeling Kit offre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come la ricostruzione di oggetti 3D e la generazione di materiali per app di e-commerce e animazione, rendendo possibile la generazione di modelli 3D anche con un semplice smartphone purché sia installata una fotocamera RGB, rendendo così l’interazione dell’utente più immersiva e divertente. Questo servizio è attualmente disponibile per tutti i modelli di dispositivi Android dalla versione 4.4 (Kitkat) in poi.

Computer Graphics Kit

Inoltre, su Computer Graphics Kit debutta la funzione “volumetric fog” alimentata dalla tecnica di rendering del volume utile per ottenere effetti di luci ed ombre dinamici sui dispositivi mobili, rendendo le scene di gioco in spazi interni più realistiche. Questa funzione è disponibile per tutti i dispositivi Android dalla versione 8.0 (Oreo).

Network Kit

Nel campo delle telecomunicazioni in cui Huawei ha conquistato una posizione leader, Network Kit ha aggiornato la sua funzione di previsione dell'ambiente di rete basata sull'intelligenza artificiale in modo che i parametri di rete possano essere ottimizzati in base alle regole di accesso alla rete del servizio e ai requisiti di rete differenziati, riducendo così la latenza di rete delle app di più del 20%.

Infine, HMS Core 6.0 fornisce anche altri servizi come Membership Kit, Video Editor Kit e Audio Editor Kit. Per tutte le info, vi rimandiamo al sito Huawei Developers, così da scoprire ulteriori novità.

