Recensione SuperEQ S1: OneOdio ha l’ANC per i più giovani

L'approccio a dispositivi elettronici accessori parte oggi di pari passo all'acquisto di uno smartphone, specie per i più giovani. Tra l'altro di solito, chi ha la prima esperienza in merito non tende a spendere moltissimo. Quindi, un paio di cuffie over-ear ANC come le SuperEQ S1, di proprietà di OneOdio, in recensione possono essere un ottimo debutto, scopriamo perché.

Recensione SuperEQ S1

Contenuto della confezione

La coloratissima confezione di queste SuperEQ S1 in recensione richiama lo spirito “young” del prodotto e la dotazione non è affatto male. Infatti, oltre alle cuffie, troviamo una comoda sacca in similpelle per trasportarle con tanto di logo del brand in bella vista, ma anche l'indispensabile cavo jack da 3.5 mm, il cavo di ricarica (Micro-USB, anacronistico ormai), l'adattatore per aereo e manualistica. Il giusto per questo tipo di prodotto.

Design e materiali

Un design, quello delle SuperEQ S1, abbastanza ispirato da modelli più blasonati, a cui probabilmente si ispirano almeno nei colori (per chi le conoscesse, parliamo delle Beats Solo 3 in versione Club), quindi piacevoli da vedere ma non originalissime.

Passando ai materiali, il connubio tra il policarbonato, la similpelle e l'alluminio è abbastanza buono. La fattura di queste cuffie è sicuramente apprezzabile, sebbene le giunture non ci sono sembrate molto scorrevoli. L'indosso però è sicuramente molto comodo.

Funzioni smart

Potremmo definire le funzioni smart di queste cuffie come “standard”. Nel senso che fanno ciò che una cuffia over-ear che si rispetti deve fare. Il pairing, tramite Bluetooth 5.0, è rapido e stabile e non abbiamo mai perso la connessione.

Quanto ai controlli, sono abbastanza precisi in quanto i tasti sono fisici, ma avremmo preferito il tasto per l'ANC sul lato sinistro (o almeno chi le ha provate), così da avere una riconoscibilità più concreta. E guardando proprio alla cancellazione del rumore attiva, dobbiamo dire che è onesta, specie per quanto costano queste cuffie, visto che comunque lasciano un certo senso di isolamento una volta attivata. Non è la migliore, però quando conoscerete il prezzo ne sarete contenti.

Qualità audio – Recensione SuperEQ S1

La qualità audio delle SuperEQ S1 in recensione vale esattamente quella che costa. Il suono restituito è buono, i bassi ci sono piaciuti, ma forse nel complesso si sente che sono un prodotto di livello medio-base. Insomma, per un ascolto generico va anche bene, perché comunque in .mp3 o .aac abbiamo una qualità onesta, che magari non pretende neanche di sembrare più di quel che è.

E questo è per quanto riguarda il wireless. Guardando al cablato la qualità sale di poco, ma resta su quei livelli. Sostanzialmente, essendo pensate per un utilizzo in mobilità, va più che bene. Anche in chiamata poi fanno il loro dovere, sebbene non siano proprio il target di prodotto per fare telefonate.

Autonomia

Come spesso accade per prodotti di questo tipo, l'autonomia si estende per lunghi periodi e nemmeno queste cuffie del partner di OneOdio si è comportato male. La batteria garantisce una durata rispettabile che va dalle circa 35-40 ore in ANC e Bluetooth alle circa 45 ore solo con ANC o solo con Bluetooth. Niente male.

Recensione SuperEQ – Prezzo e conclusioni

E siamo giunti al termine di questa recensione, dove (come sempre) prima di parlare delle conclusioni, bisogna parlare prima del prezzo, parte fondamentale del discorso. Infatti, sullo store ufficiale OneOdio è possibile acquistare le SuperEQ in un range tra i 40 e i 50€, che per ciò che offrono sono più che inquadrati, per non dire ottimi. Ora, conosciuto quanto costano, possiamo dire che sono cuffie per chi cerca un ANC senza spendere un capitale ma soprattutto per chi, appunto, si approccia per la prima volta a questo tipo di dispositivo.

