Huawei P50: novità sul modello 4G, certificata la ricarica

I primi mesi del 2021 saranno segnati dal lancio anticipato della nuova serie flagship comprensiva di Huawei P50 e P50 Pro. In questi mesi abbiamo visto diverse indiscrezioni sul loro arrivo, specialmente nel contesto attuale afflitto dal ban USA. In vista della loro presentazione ufficiale, abbiamo deciso di raccogliere tutti i rumors ed i leak che usciranno da qui in avanti.

Aggiornamento 03/07: prima certificazione per la ricarica del possibile Huawei P50 4G. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nel paragrafo “Hardware”.

Huawei P50, P50 Pro e P50 Pro+ in arrivo: tutto quello che sappiamo

Design e display

Le indiscrezioni confermerebbero la fornitura di OLED da parte di Samsung Display ed LG Display, segno dell'apertura post-ban. Parlando di Huawei P50, lo smartphone avrebbe uno schermo da 6,3” Full HD+, con dimensioni di 156,7 x 74 x 8,3 mm (10,6 mm in corrispondenza della fotocamera). Sale l'ingombro, quindi, rispetto a Huawei P40 ed il suo 6,1″ in 148,9 x 71,1 x 8.5 mm. Per le diagonali di P50 Pro, invece, ci arrivano informazioni contrastanti. Secondo Teme, i due modelli Pro avrebbero una diagonale da 6,78″ Full HD+ (2640 x 1280 pixel), mentre OnLeaks indica una diagonale da circa 6,6″. In ogni caso, dovrebbe supportare un refresh rate a 120 Hz e gamma dinamica a 10-bit.

Mentre P50 manterrà lo schermo piatto presente su P40, con P50 Pro potrebbe esserci un passo in avanti in termini di curvatura. Il leaker Teme fa presente che ci sarà una differenza rispetto ai flagship precedenti. Non sarà un pannello di tipo Waterfall o Quad-Curved come Mate 40 o P40 Pro. Tuttavia, la storia che ci raccontano i sempre affidabili render di OnLeaks è tutt'altra. Su Huawei P50 vediamo confermato lo schermo piatto…

… ma su P50 Pro vediamo uno schermo Dual Edge con una curvatura canonica. Niente pannelli Waterfall come la serie Mate, ma nemmeno Quad Curve come quella P40. La curvatura appare molto simile a quella di molti altri smartphone, con anche l'abbandono della doppia soluzione punch-hole. Anche la capsula auricolare diventa più standard, rispetto a quella di tipo magnetico dei precedenti flagship.

Ma quello che più potrebbe lasciare interdetto da questi render è la forma adottata per il modulo fotografico della serie Huawei P50. Sia sul modello base che sul Pro fa la sua comparsa un modulo pseudo-ellittico che riprende le forme precedentemente introdotte con la serie Nova 8. Un bump senz'altro originale, se confrontato con quello degli altri top di gamma, ma che potrebbe polarizzare il gusto dell'utenza.

Dopo tanti render, compaiono in rete anche le foto dal vivo. Inutile dire che anche queste immagini confermano tutte le novità di cui abbiamo discusso finora, fra schermo forato centrale e singolo nonché modulo fotografico ellittico. Un'immagine che ci rivela una delle colorazioni con cui P50 sarà lanciato, denominata Sparkling Pink, con una finitura glitterata che ricorda – non a caso – Honor 50.

In occasione dell'evento dedicato ad HarmonyOS 2.0, abbiamo assistito al primo teaser ufficiale. Nel breve video vediamo confermato quello che sarà il look del top di gamma Huawei, fra display curvo e comparto fotografico a doppio cerchio.

Hardware e software

Sull'impianto tecnico di Huawei P50 e P50 Pro aleggiano dubbi in merito alla penuria di componentistica interna derivante dai blocchi statunitensi. Sappiamo bene come l'impossibilità di commerciare con TSMC abbia messo in ginocchio HiSilicon, costringendo Huawei a ripiegare verso soluzioni Qualcomm ma soprattutto MediaTek. Non a caso in precedenza si è vociferato come la serie P50 potrebbe basarsi sul futuro SoC high-end MediaTek che dovrebbe essere il Dimensity 2000.

Secondo rumors più recenti, invece, a muovere i prossimi top di gamma sarebbe più verosimilmente lo stesso Kirin 9000 che alimenta Mate 40, almeno per i modelli Pro. Realizzato con processo produttivo a 5 nm e forte dei suoi 15,3 miliardi di transistor, è uno dei chipset più potenti in circolazione quando si parla di smartphone. Lo dimostrano anche i benchmark, grazie ad una CPU octa-core (1 x 3,13 GHz + 4 x 2,54 GHz + 4 x 2,04 GHz), una GPU Mali-G78 a 24 core ed una NPU dual-core. Dai tagli di memoria ci aspettiamo un minimo di 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di storage UFS 3.1 espandibile via NanoSD.

A bordo del modello base di Huawei P50, invece, farebbe il suo debutto l'inedito Kirin 9000E, una versione riveduta verso il basso (relativamente). Anche perché la destinazione di questo modello sarebbe quella che di solito spettava al modello Lite, che non sarebbe nei piani.

Più di recente però, si è fatto avanti il rumor che vedrebbe il modello base basarsi su una versione inedita dello Snapdragon 888 con modem 4G. Si vocifera che Qualcomm la starebbe per ufficializzare, permettendo così ai produttori di avere un SoC high-end meno costoso, specialmente nei mercati dove la connettività 5G è ancora poco diffusa. E queste indiscrezioni sono state parzialmente confermate dalla certificazione arrivata dal TENAA del modello JAD-AL50, che secondo gli addetti corrisponderebbe proprio a Huawei P50 4G, in quanto non ha nei suoi standard le reti 5G.

Per quanto riguarda batteria e ricarica, secondo quanto afferma Teme Huawei P50 Pro sarebbe dotato di un'unità da 4.300 mAh. Una batteria che sarebbe in grado di ricaricarsi via cavo a 66W, mentre in formato wireless a 50W.

E la stessa ricarica via cavo pare sarà presente su Huawei P50 in versione 4G e lo apprendiamo dalla certificazione 3C che ci illustra una potenza a 66W per il modello con nome in codice JAD-AL50. Il leaker Digital Chat Station dice che c'è il dubbio possa essere anche Nova 9, ma considerando che questo codice è già apparso in relazione al presunto P50, si tende a vertere sulla prima opzione.

Lato software, è praticamente ovvio che la EMUI non esisterà più, in favore di HarmonyOS. Tutte le novità in tal senso le abbiamo discusse nell'articolo dedicato.

Fotocamera

Come tutti i top di gamma Huawei, anche Huawei P50, P50 Pro e P50 Pro+ sfoggeranno un comparto fotografico degno di nota. Secondo il leaker Teme, la principale differenza fra i tre modelli sarà rappresentata dalla quantità dei sensori. Sul modello base di Huawei P50 ci sarebbe una tripla fotocamera con grandangolare e teleobiettivo 3x, dotata di sensori da 50+40+8 MP.

50/40/8 P50 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) June 28, 2021

Salendo al modello Pro, Pro il teleobiettivo avrebbe struttura periscopiale, mentre sul Pro+ ci sarebbe una penta camera con doppio teleobiettivo. Tuttavia, sempre Teme fa sapere che le sanzioni del ban USA avranno ripercussioni sulla qualità fotografica, che si prospetta peggiore del previsto. Non si sa ancora come, ma si parla di “problemi per fotocamera principale e teleobiettivo“. Inoltre, scopriamo che la serie P50 sarà l'ultima co-ingegnerizzata con Leica.

Leica's role in Huawei's phones has fallen from software and hardware to just branding.

P9/Mate10 contained classical Leica expertise



P20/P50 began to go in a different direction more efficient and innovative hardware.

RYYB sensors, periscope super zooms

Freeform lenses etc pic.twitter.com/r9pt7QFZN4 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) May 15, 2021

Comunque, una novità di rilievo (almeno per la serie Pro) sarebbe rappresentata dal sensore primario. Avremmo l'inedito Sony IMX707Y con matrice RYYB, un sensore da 1/1,18″ con dimensioni invariate rispetto al sensore di P40 e Mate 40. Forti novità, invece, per il sensore grandangolare, dato che si parla della presenza dell'OmniVision OV64A, un 64 MP da 1/1,34″ con lenti FreeForm (forse solo sui Pro).

Per la sezione teleobiettivo, si parla di P50 Pro con zoom ottico 5x e sensore RYYB, mentre P50 Pro+ con doppio teleobiettivo e zoom ottico 3x/10x. Il quinto sensore del Pro+ dovrebbe essere lo stesso termometro che abbiamo visto su Mate 40 RS Porsche Design. Nei render apparsi in rete la scritta “LEICA” conferma la partnership e rivela un altro dettaglio. È indicata una lunghezza focale pari a 13-90 mm e ciò significherebbe nessun periscopio: in realtà, P40 Pro (Plus?) adotterebbe uno zoom variabile, partendo da 3x per arrivare fino a 5x/10x (non è ancora noto lo zoom massimo).

Sebbene si conoscessero molti dettagli sui moduli fotocamera dei modelli maggiori, non si aveva ancora notizia precisa per la scelta fatta sul modello base della gamma Huawei P50, che però grazie al leaker Teme ora conosciamo, salvo poi modifiche ufficiali: il sensore principale rimane il Sony IMX707Y (RYYB) da 1/1.18″, mentre cambiano l'ultra-grandangolare, in cui è rispolverato l'IMX600 da 1/1.74″ ed il teleobiettivo OV08A10.

Dopo i tanti rumor e render sulla forma del modulo fotocamera della nuova serie P50, compaiono in rete, grazie sempre al leaker Teme, i primi sample fotografici della camera Macro o comunque dello Zoom presente nei modelli di questa line up di smartphone che si preannuncia sempre più interessante. Come possiamo vedere, sebbene siano immagini campione, il livello di dettaglio è notevole e conferma l'enorme lavoro di Huawei nel settore fotografico, come sempre aiutata dalla partnership con Leica, ancora una volta presente per i flagship.

Nel mentre, in rete sono comparsi altri sample fotografici che parlano della possibilità di fare uno zoom 200x con Huawei P50. Tuttavia, le foto in questione sono assai dubbie, sia per la qualità e la compressione che soprattutto per la differenza di cromia e bokeh fra 1x/50x e 100x/200x. Probabilmente qualche bontempone ha deciso di prendere delle foto fatte con reflex e spacciarle per foto fatte con Huawei P50.

Prezzo e data d'uscita

Sul periodo di uscita ci sono ancora dubbi, anche per la difficile situazione che l'azienda sta vivendo. Se di solito Huawei era solita presentare la famiglia P nella primavera, così non sarà nel 2021. Si è parlato anche di problemi di produzione per Huawei P50 Pro+: secondo i rumors, verrà lanciato dopo rispetto ai modelli più modesti. Ma a questo punto il rinvio a luglio/agosto potrebbe significare che alla presentazione potrebbero esserci tutti e tre i modelli. Se non bastasse, si vocifera anche che per la prima volta la serie top di Huawei non ci sarà fuori dalla Cina.

Inizialmente prevista per il periodo di giugno, gli ultimi rumors indicano il periodo di luglio/agosto come quello previsto per la serie P50. Nelle ultime ore, i leaker più attenti alle sorti del brand hanno indicato il prossimo 29 luglio come data X per la presentazione, con vendita impostata per il 5 agosto. Ed in effetti, pare che siano iniziati i preparativi per il lancio negli store del brand, dove tutto il materiale pubblicitario e i prototipi da esposizione sta venendo distribuito. Se ciò accade, è molto probabile che possano essere rispettate le date sopra indicate. Tuttavia, si parla anche della possibilità che vengano resi disponibili prima i modelli 4G di quelli più avanzati 5G.

I motivi dei ritardi sarebbero molteplici, a partire dalle conseguenze economiche del ban USA che sta obbligando Huawei ad aggiustare la filiera produttiva di conseguenza. Anche per questo, di chipset ce ne sono pochi e quindi ci sarebbe la volontà di lanciarli più in là nel tempo per prolungarne il ciclo vitale in vista dei futuri risvolti.

