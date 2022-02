Eleglide S1 è il monopattino che cercavi per le tue passeggiate

Il monopattino elettrico è quasi uno status symbol, allo stato attuale delle cose. Ne esistono di tutti tipi e potenza, ma soprattutto declinati in ogni fascia di prezzo. Ma se ne cercate uno che unisca potenza, qualità e costo, Eleglide S1 in offerta con codice sconto su Geekbuying può essere la risposta, specie se ne state cercando uno che arrivi in tempi rapidi.

Codice sconto Eleglide S1: come risparmiare sul monopattino elettrico in offerta su Geekbuying

Il monopattino Eleglide si presenta con una struttura che ci dà un senso di stabilità importante, con una lega di magnesio a comporla. Oltre a ciò, troviamo degli ottimi pneumatici da 10″ adatti sia per i percorsi urbani, sia quelli fuori città. A questo abbiniamo poi un potente motore da 400W con una batteria da 36V/8 Ah. La combo permette di arrivare fino a 30 km di autonomia, oltre ad una velocità massima di 24 km/h, divisa in 3 modalità.

Passando agli altri dettagli tecnici, è presente un freno a disco posteriore, un ammortizzatore anti-shock frontale ed un faretto LED per le passeggiate notturne. La capacità di carico è fino a 120 kg, mentre per monitorare il tragitto è presente un piccolo display LCD. Infine, oltre ad essere pieghevole, Eleglide S1 può anche regolare l'altezza del manubrio.

Ma come possiamo acquistare il monopattino Eleglide S1 in offerta? Lo trovate su Geekbuying con un codice sconto che lo porta ad un prezzo davvero molto interessante, ma c'è di più: per chi lo acquista, c'è in omaggio sia un panno per pulirlo, sia uno zainetto. Cosa si può volere di più? Ma ovviamente la comoda spedizione dai magazzini europei dello store! N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

