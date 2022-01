Xiaomi annuncia: è in arrivo un top di gamma “super”

Come ogni anno, anche il 2022 è partito con il debutto della fascia alta Xiaomi: l'esordio in Cina di Xiaomi 12 è già avvenuto (attendiamo quello Global) e a breve avverrà lo stesso con Redmi K50. Ma in tanti pensano che Xiaomi stia tramando qualcos'altro, che le sorprese per questo 2022 non siano finite qui. E dopo tante chiacchiere da social, la stessa Xiaomi è intervenuta, fomentando queste discussioni. Con un nuovo video teaser pubblicato su Weibo, la dirigenza della compagnia ha alzato l'hype su quello che sarà il suo prossimo top di gamma.

Il prossimo top di gamma Xiaomi sarà “super”: cosa aspettarsi?

Come prevedibile, il teaser di Xiaomi si mantiene su toni abbastanza ambigui, senza darci una vera anticipazione su quale sarà questo top di gamma di nuova generazione. L'unico dettaglio che ci viene fornito è quello che potremmo chiamare il suo soprannome, cioè “super cup“. Una buffa denominazione che in Cina è già stata adottato in passato da Xiaomi per indicare l'appartenenza di un top di gamma a una fascia superiore. In alcune caffetterie (non a caso luogo protagonista del teaser) è possibile ordinare un caffè o un cappuccino in tre taglie: piccola, media e grande. Un parallelo che ho scelto di proposito, perché se Xiaomi 12 e 12 Pro rappresentano le taglie piccola e media, il prossimo top di gamma sarebbe quella grande: “super cup“, appunto.

Inevitabilmente il pensiero va a Xiaomi 12 Ultra, di cui si vocifera da tempo ma i cui rumors ci danno pareri contrastanti. Visto che il nickname “super cup” è stato utilizzato in occasione di modelli quali Xiaomi 10 Ultra e 11 Ultra, verrebbe da pensare che il 2022 darà alla luce il loro naturale successore. Anche perché già lo scorso anno Xiaomi decise di lanciare a fine 2020/inizio 2021 Xiaomi 11, a cui seguirono i modelli Pro e Ultra nel mese di marzo. Tutti gli indizi puntano a Xiaomi 12 Ultra, per cui si prospetta un comparto fotografico d'eccellenza. Allo stesso tempo, ci sono insider che insistono che questo smartphone non ci sarà e che sarà sostituito da un modello inedito.

