Come avere il cashback sui tuoi acquisti Amazon

Uno dei servizi più ambiti dell'ultimo periodo è senza dubbio quello del cashback, il quale permette spendere recuperando qualcosina (che è sempre una cosa gradita). Ma è possibile ricevere un rimborso di questo tipo facendo acquisti su Amazon? Ovviamente la risposta è positiva e in questa pratica guida andremo proprio a vedere un metodo che vi permette sia di risparmiare che di scoprire un servizio utilissimo. Bando alle ciance, andiamo a vedere come avere il cashback sugli acquisti effettuati su Amazon!

Ecco come fare per avere il cashback su Amazon

Ma che cos'è il cashback e perché è così vantaggioso? Il termine ha raggiunto una platea ancora più vasta lo scorso anno, finendo sulla bocca di tutti grazie al cashback di Stato. In soldoni si tratta di un metodo per guadagnare effettuando acquisti: spesso sia store fisici che virtuali (ma non solo) mettono a disposizione un servizio di cashback, il quale permette di ricevere indietro una piccola percentuale di quanto speso. In questo modo sarà come ottenere uno sconto e l'utente sarà di certo più invogliato a spendere. Ed ora veniamo al nocciolo della questione: come fare per avere il cashback sugli acquisti su Amazon? Esiste un modo per beneficiare di questo servizio sul portale di e-commerce per eccellenza?

Come acquistare con Amazon con cashback grazie a Curve

Un metodo semplice, veloce e vantaggioso per acquistare su Amazon con cashback è quello di pagare utilizzando Curve, un servizio che sta riscuotendo un enorme successo proprio grazie all'utilità che offre. Ma che cos'è Curve? Per prima cosa è bene chiarire che non si tratta di una carta di credito ricaricabile, ma di qualcosa di completamente diverso. Infatti si tratta di un vero e proprio contenitore virtuale in cui è possibile racchiudere tutte le proprie carte (VISA e Mastercard).

Insomma, l'applicazione di Curve (disponibile per Android, iOS e dispositivi Huawei tramite AppGallery) permette di avere sempre a portata di mano le proprie carte ed effettuare pagamenti utilizzando un PIN unico. Dite addio a montagne di codici e alla confusione, ma questa è solo una parte del servizio. Infatti Curve permette anche di ottenere l'1% di cashback sulle transazioni: il servizio è gratuito per i primi 30 giorni, poi bisognerà passare ad uno dei piani a pagamento.

Quindi, ricapitolando, di seguito trovate tutti i passaggi su come avere il cashback su Amazon, utilizzando Curve. Scaricate Curve. Il primo passo è ovviamente quello di scaricare l'applicazione di Curve tramite questo link. Come anticipato poco sopra, l'app è disponibile su iOS e Android (anche su AppGallery). Effettuate la registrazione. Aprite l'app e procedete con la registrazione al servizio. Vi segnaliamo che riceverete anche 5€ in regalo ma dovrete effettuare una transazione entro 14 giorni dall'iscrizione. Collegate la vostra prima carta. Ora è tempo di collegare una carta a Curve. Potrete sia inserire i dati manualmente che effettuare una scansione tramite la fotocamera. Una volta che avrete inserito e verificato la vostra carta, questa sarà sempre presente all'interno dell'applicazione di Curve (ricordiamo, un contenitore virtuale per una o più carte). Inoltre verrà generata una carta virtuale Curve da associare a Google Pay o Apple Pay e da utilizzare per i pagamenti. Attivate il cashback. Nella schermata Wallet effettuate uno swipe per selezionare la carta Curve virtuale. Vi verrà chiesto di attivare il cashback dell'1% presso tre rivenditori autorizzati: nell'elenco è presente anche Amazon. Selezionate l'e-commerce insieme ad altri due servizi che preferite. Inserite la carta Curve su Amazon. Nella sezione Account potrete visualizzare i dettagli della carta virtuale Curve. Aggiungetela come metodo di pagamento al vostro account Amazon e cominciate a fare acquisti: riceverete l'1% di cashback per ogni ordine effettuato!

Vi ricordiamo ancora una volta che il servizio cashback di Curve è gratuito solo per 30 giorni. Al termine di questo periodo, per continuare ad utilizzarlo sarà necessario passare ad uno dei piani a pagamento ossia Curve Black o Metal (rispettivamente a 9.99€ e 14.99€ al mese). Il primo consente di accumulare cashback presso tre rivenditori (come nel piano di prova gratuito) mentre nel secondo si sale a sei.

