Xiaomi 12 Global avvistato su Geekbench: il nuovo flagship è sempre più vicino

I nuovi modelli top della compagnia di Lei Jun sono stati lanciati in patria ma noi occidentali stiamo ancora aspettando con hype il debutto di Xiaomi 12 Global. Purtroppo non abbiamo ancora una data precisa ma è chiaro che il fatidico giorno si sta avvicinando: il top di gamma è stato avvistato su Geekbench ed è sicuramente un ottimo segnale!

Xiaomi 12 Global spunta su Geekbench: ecco cosa ci rivelano i benchmark

Il dispositivo è spuntato nel database di Geekbench con nuovi benchmark, questa volta con la sigla 2201123G; quest'ultima indica proprio un terminale pensato per il mercato internazionale. Dovrebbe trattarsi di Xiaomi 12 Global e questi primi risultati offrono anche una breve panoramica di quello che ci aspetta. Più che i punteggi – 711 e 2834 punti in single-core e multi-core – è interessante notare la presenza di Android 12, forse disponibile già al momento del debutto (si spera) così come avvenuto in patria. Inoltre abbiamo almeno 8 GB di RAM mentre per quanto riguarda il chipset a bordo è ovvio che si tratti dello Snapdragon 8 Gen 1.

Ma quando arriverà Xiaomi 12 Global in Europa? Come anticipato manca una data, ma la presenza del dispositivo su Geekbench fa ben sperare. Le indiscrezioni parlano di un lancio previsto per fine febbraio o inizio marzo, ma ovviamente manca ancora una conferma ufficiale. Si vocifera anche del debutto di un modello 12 Lite, ma anche in questo caso restiamo in attesa di dettagli da parte di Xiaomi.

Aspettando il lancio della versione Global dell'ultimo top di gamma di Xiaomi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione per scoprire tutti i segreti del flagship.

