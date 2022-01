OPPO Enco X2 stanno arrivando: ecco come cambieranno

Fra tutti i produttori di smartphone, OPPO è forse il più prolifico quando si tratta di cuffie TWS, trend che sarà portato avanti con le OPPO Enco X2. Sin da quando si è prodigata nella realizzazione di cuffie wireless, OPPO ha lanciato sul mercato più di 10 modelli differenti. Le serie sono diverse e comprendono modelli come Enco Air, Enco Free 2 ed Enco X, pensate per tutti i gusti e per tutte le tasche. Fra i modelli che abbiamo recensito, le OPPO Enco X sono quelle che ci hanno maggiormente convinto.

Un leaker ci rivela il look delle prossime cuffie TWS OPPO Enco X2

Adesso, grazie a un tweet del leaker IceUniverse, scopriamo come saranno fatte le prossime OPPO Enco X2. Mentre le cuffie stesse sembra che rimarranno invariate o quasi, la dock di trasporto e ricarica si sviluppa non più in verticale bensì in orizzontale. Dovrebbe rimanere il supporto alla ricarica wireless come sul modello precedente. Viene confermata la collaborazione reiterata con Dynaudio, storica azienda danese che realizzata prodotti HiFi come speaker di vario tipo e monitor professionali, nonché i driver al loro interno.

Here it comes OPPO Enco X2,the latest flagship earphones of OPPO. Its smooth cobblestone appearance just follows the OPPO’s classic family design language. This earphones will still cooperate with Dynaudio.I believe this earphones will still have a good sound quality performance. pic.twitter.com/wlGRBX8L3M — Ice universe (@UniverseIce) January 21, 2022

Per il momento non sappiamo quali specifiche tecniche avranno le OPPO Enco X2. Ipotizziamo che verranno mantenute feature come la cancellazione attiva del rumore, la trasmissione wireless LHDC a bassa latenza, la modalità Trasparenza, comandi touch e certificazione IP54.

