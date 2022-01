OPPO Find X5 Pro non è ancora uscito ma ci sono già gli sfondi ufficiali | Download

Siamo ancora in attesa di scoprire tutto quello che c'è da sapere sul prossimo top di gamma di OPPO, anche se man mano il quadro sta cominciando a delinearsi. Ed ora, prima del lancio ecco spuntare perfino gli sfondi ufficiali ed i live wallpaper di OPPO Find X5 Pro, pronti per essere installati a bordo di qualsiasi smartphone Android.

OPPO Find X5 Pro: scarica gli sfondi ufficiali ed i nuovi live wallpaper | Download

Gli sfondi ufficiali di OPPO Find X5 Pro sono frutto di un leak ma dovrebbe essere quelli definitivi, sia per quanto riguarda le immagini che i live wallpaper. Tutti hanno una risoluzione in Full HD+ (2412 x 1080 pixel) e – come anticipato in apertura – possono essere utilizzati da qualsiasi dispositivo. Per gli sfondi animati, date un'occhiata alla nostra guida su come impostarli. Infine vi segnaliamo che si tratta di immagini astratte molto suggestive, che di certo offrono un tocco di classe.

Per scaricare gli sfondi ed i live wallpaper ufficiali di OPPO Find X5 Pro, non dovrete far altro che procedere tramite il link al download. Inoltre, per tutte le indiscrezioni e le conferme relative al prossimo flagship di casa OPPO, date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che nei giorni scorsi abbiamo visto sia come scaricare gli sfondi in 4K di tutti gli smartphone OnePlus disponibili alle nostre latitudini che quelli dedicati all'ultimo modello della serie OnePlus 10 Pro, fresco di lancio in patria.

