Xiaomi continua ad investire nell’UWB: acquisita nuova società

Sempre più dispositivi AIoT funzionano grazie alla banda ultra-larga o UWB ed uno dei brand più attivi in questo senso è Xiaomi. Il colosso cinese infatti, sta continuando ad investire in questa tecnologia, acquisendo persino una nuova azienda che possa migliorarne lo sviluppo.

Xiaomi compra Ultraception: come migliorerà la tecnologia UWB del brand?

L'azienda acquisita da Xiaomi si chiama Ultraception, realtà o meglio, una startup fondata nel 2019 in Cina e che si concentra proprio sulla banda ultra-larga e come si può questa orientare nelle varie soluzioni intelligenti della vita di tutti i giorni. Questo tipo di procedimento sembra piacere particolarmente a Xiaomi, che all'introduzione delle sue soluzioni disse che si trattava della punta dell'iceberg di quanto avrebbe fatto in futuro.

L'obiettivo di Xiaomi è portare l'UWB nel settore domestico, ma anche su smartphone, come accaduto già con MIX 4 e andandolo a migliorare. Chissà che con l'acquisizione di Ultraception, non possa arrivare definitivamente sul mercato un accessorio come uno smart tag ufficiale, andando così a competere con quelli di Samsung e l'AirTag Apple.

Per chi non lo sapesse, la banda ultra-larga o UWB (Ultra-Wide Band), è una tecnologia di comunicazione basata su radio per l'uso a corto raggio e la trasmissione di dati veloce e stabile. Quest'ultima è destinata a sostituire i sensori di luce a infrarossi che si trovano oggi all'interno della nostra tecnologia, poiché la tecnologia UWB consuma meno energia rispetto alla tecnologia a infrarossi.

